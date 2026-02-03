Съдът окончателно отмени по-високите такси за синя зона в Бургас

Върховният административен съд (ВАС) окончателно отмени увеличените цени за паркиране в синята зона на Бургас след жалба на жител на общината, който ползва услугата за платено паркиране.

- Реклама -

Решението е окончателно и с него отпада приетото през февруари 2025 г. решение на Общинския съвет в Бургас, с което цените за синя и зелена зона бяха изравнени и в тях беше включен ДДС.

Според съда при приемането на промените е допуснато съществено процесуално нарушение, тъй като липсват задължителните мотиви и анализ за очакваните резултати от повишението, включително финансовия ефект, каквото изисква Законът за нормативните актове.

В решението се посочва, че увеличението има пряко отражение върху разходите на гражданите и организациите, поради което е било необходимо да се представи анализ на приходите и разходите при старите цени и прогноза за ефекта след поскъпването. Такъв анализ обаче не е бил предоставен.

Съдът приема също, че е налице материална незаконосъобразност, свързана с включването на 20% ДДС в цените за паркиране. Според магистратите държавните и местните органи не се считат за данъчно задължени лица, когато извършват дейности в качеството си на орган на власт, освен в изрично предвидени случаи или когато има сериозно нарушение на конкуренцията.

Така увеличението на цените за платено паркиране в Бургас отпада окончателно, а общината ще трябва да съобрази бъдещи промени с изискванията на закона.