НА ЖИВО
Search Suggestions
      вторник, 03.02.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоЕвропаПравосъдие

          Съдът в Осло даде ход на делото срещу сина на принцеса Мете-Марит

          Според информация на АФП, 29-годишният мъж е изправен пред общо 38 обвинения

          3 февруари 2026 | 11:14 370
          Снимка: Torbjørn Kjosvold, Forsvaret
          Георги Петров
          Георги Петров
          Сподели
          Георги Петров
          Георги Петров

          В норвежката столица Осло официално стартира съдебният процес срещу Мариус Борг Хьойби. Синът на норвежката престолонаследница принцеса Мете-Марит застана пред правосъдието, за да отговаря по поредица от тежки обвинения.

          - Реклама -

          Според информация на АФП, 29-годишният мъж е изправен пред общо 38 обвинения. Сред тях фигурират сериозни престъпления, включително и такива за сексуални посегателства, квалифицирани като изнасилвания.

          Мариус Борг Хьойби е роден от връзка на принцеса Мете-Марит преди сключването на брака ѝ с престолонаследника принц Хокон. Правната рамка предвижда строго наказание за подобни деяния, като според експертите, ако вината му бъде доказана в съда, той може да получи ефективна присъда „лишаване от свобода“ за срок до 16 години.

          В норвежката столица Осло официално стартира съдебният процес срещу Мариус Борг Хьойби. Синът на норвежката престолонаследница принцеса Мете-Марит застана пред правосъдието, за да отговаря по поредица от тежки обвинения.

          - Реклама -

          Според информация на АФП, 29-годишният мъж е изправен пред общо 38 обвинения. Сред тях фигурират сериозни престъпления, включително и такива за сексуални посегателства, квалифицирани като изнасилвания.

          Мариус Борг Хьойби е роден от връзка на принцеса Мете-Марит преди сключването на брака ѝ с престолонаследника принц Хокон. Правната рамка предвижда строго наказание за подобни деяния, като според експертите, ако вината му бъде доказана в съда, той може да получи ефективна присъда „лишаване от свобода“ за срок до 16 години.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Икономика

          Прищина е най-евтината столица в Европа според данни за разходите за живот

          Десислава Димитрова -
          Прищина е определена като най-евтината столица в Европа по отношение на разходите за живот, наемите, цените на храните и разходите в ресторантите.
          Общество

          Белгийският принц Лоран с нови разкрития за Джефри Епстийн

          Георги Петров -
          Белгийският принц Лоран разпространи официално писмено обяснение, целящо да прекрати спекулациите относно присъствието на името му в документите по делото срещу покойния американски финансист...
          Крими

          Албанската полиция откри 16 нелегални мигранти

          Десислава Димитрова -
          Албанската гранична полиция е задържала 16 нелегални мигранти от различни националности, които са били открити в изоставена къща в село Чатром, разположено близо до югоизточния град Корча.
          Вашият коментар
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions