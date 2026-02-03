В норвежката столица Осло официално стартира съдебният процес срещу Мариус Борг Хьойби. Синът на норвежката престолонаследница принцеса Мете-Марит застана пред правосъдието, за да отговаря по поредица от тежки обвинения.

- Реклама -

Според информация на АФП, 29-годишният мъж е изправен пред общо 38 обвинения. Сред тях фигурират сериозни престъпления, включително и такива за сексуални посегателства, квалифицирани като изнасилвания.

Мариус Борг Хьойби е роден от връзка на принцеса Мете-Марит преди сключването на брака ѝ с престолонаследника принц Хокон. Правната рамка предвижда строго наказание за подобни деяния, като според експертите, ако вината му бъде доказана в съда, той може да получи ефективна присъда „лишаване от свобода“ за срок до 16 години.