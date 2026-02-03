Санкциите и ниските цени на петрола доведоха НИС до загуба от близо 48 млн. евро през 2025 г.

Нефтената индустрия на Сърбия (НИС) е приключила 2025 г. със загуба от 5,6 милиарда динара (47,9 милиона евро), съобщи компанията в публикувания си отчет на официалния уебсайт.
От компанията допълват, че ниските цени на петрола през изминалата година също са оказали негативен ефект върху резултатите.
Въпреки това НИС отчита, че е успяла да изпълни ключови ангажименти към вътрешния пазар.
НИС е под американски санкции заради мажоритарното руско участие в собствеността на компанията. За да бъдат премахнати ограниченията, администрацията на САЩ настоява Русия да излезе от структурата на собствеността.
На този фон MOL Group потвърди на 19 януари, че е подписала основните клаузи на обвързващо рамково споразумение с Газпромнефт за закупуване на 56,15% дял в НИС.
Реализирането на сделката обаче зависи от одобрението на Службата за контрол на чуждестранните активи (OFAC) към Министерството на финансите на САЩ.
На 23 януари OFAC удължи оперативния лиценз на НИС до 20 февруари, което позволява на компанията временно да продължи дейността си, докато се вземе окончателно решение за бъдещата ѝ собственост.
Нефтената индустрия на Сърбия (НИС) е приключила 2025 г. със загуба от 5,6 милиарда динара (47,9 милиона евро), съобщи компанията в публикувания си отчет на официалния уебсайт.
От компанията допълват, че ниските цени на петрола през изминалата година също са оказали негативен ефект върху резултатите.
Въпреки това НИС отчита, че е успяла да изпълни ключови ангажименти към вътрешния пазар.
НИС е под американски санкции заради мажоритарното руско участие в собствеността на компанията. За да бъдат премахнати ограниченията, администрацията на САЩ настоява Русия да излезе от структурата на собствеността.
На този фон MOL Group потвърди на 19 януари, че е подписала основните клаузи на обвързващо рамково споразумение с Газпромнефт за закупуване на 56,15% дял в НИС.
Реализирането на сделката обаче зависи от одобрението на Службата за контрол на чуждестранните активи (OFAC) към Министерството на финансите на САЩ.
На 23 януари OFAC удължи оперативния лиценз на НИС до 20 февруари, което позволява на компанията временно да продължи дейността си, докато се вземе окончателно решение за бъдещата ѝ собственост.
Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп обяви началото на създаването на стратегически резерв от критични минерали, предназначен за използване при извънредни ситуации.
„Днес обявяваме създаването...