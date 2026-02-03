НА ЖИВО
          Санкциите и ниските цени на петрола доведоха НИС до загуба от близо 48 млн. евро през 2025 г.

          3 февруари 2026 | 01:23 70
          Нефтената индустрия на Сърбия (НИС) е приключила 2025 г. със загуба от 5,6 милиарда динара (47,9 милиона евро), съобщи компанията в публикувания си отчет на официалния уебсайт.

          „Сложни обстоятелства, предимно работа под влияние на санкции от Министерството на финансите на САЩ, оказаха значително влияние върху финансовите и оперативните резултати на НИС“, се посочва в доклада за дейността.

          От компанията допълват, че ниските цени на петрола през изминалата година също са оказали негативен ефект върху резултатите.

          Въпреки това НИС отчита, че е успяла да изпълни ключови ангажименти към вътрешния пазар.

          „Въпреки изключително сложните условия за бизнес, НИС успя да поддържа организирано снабдяване с петролни деривати на вътрешния пазар и да запази социалната стабилност на служителите“, се казва още в съобщението.

          НИС е под американски санкции заради мажоритарното руско участие в собствеността на компанията. За да бъдат премахнати ограниченията, администрацията на САЩ настоява Русия да излезе от структурата на собствеността.

          На този фон MOL Group потвърди на 19 януари, че е подписала основните клаузи на обвързващо рамково споразумение с Газпромнефт за закупуване на 56,15% дял в НИС.

          Реализирането на сделката обаче зависи от одобрението на Службата за контрол на чуждестранните активи (OFAC) към Министерството на финансите на САЩ.

          На 23 януари OFAC удължи оперативния лиценз на НИС до 20 февруари, което позволява на компанията временно да продължи дейността си, докато се вземе окончателно решение за бъдещата ѝ собственост.

