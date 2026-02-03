САЩ създават стратегически резерв от критични минерали

Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп обяви началото на създаването на стратегически резерв от критични минерали, предназначен за използване при извънредни ситуации.

„Днес обявяваме създаването на стратегически резерв на САЩ от жизнено важни минерали – за гражданска употреба при извънредна ситуация", заяви Тръмп.

По думите му инициативата има за цел да гарантира сигурността на доставките на ключови суровини, необходими за икономиката, технологиите и националната устойчивост, в условията на глобални кризи или прекъсване на веригите за доставки.