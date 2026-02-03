НА ЖИВО
Search Suggestions
      вторник, 03.02.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоСвятПолитика

          САЩ създават стратегически резерв от критични минерали

          3 февруари 2026 | 01:26 10
          Красимир Попов
          Красимир Попов
          Сподели
          Красимир Попов
          Красимир Попов

          Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп обяви началото на създаването на стратегически резерв от критични минерали, предназначен за използване при извънредни ситуации.

          Днес обявяваме създаването на стратегически резерв на САЩ от жизнено важни минерали – за гражданска употреба при извънредна ситуация“, заяви Тръмп.

          - Реклама -

          По думите му инициативата има за цел да гарантира сигурността на доставките на ключови суровини, необходими за икономиката, технологиите и националната устойчивост, в условията на глобални кризи или прекъсване на веригите за доставки.

          Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп обяви началото на създаването на стратегически резерв от критични минерали, предназначен за използване при извънредни ситуации.

          Днес обявяваме създаването на стратегически резерв на САЩ от жизнено важни минерали – за гражданска употреба при извънредна ситуация“, заяви Тръмп.

          - Реклама -

          По думите му инициативата има за цел да гарантира сигурността на доставките на ключови суровини, необходими за икономиката, технологиите и националната устойчивост, в условията на глобални кризи или прекъсване на веригите за доставки.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Икономика

          Санкциите и ниските цени на петрола доведоха НИС до загуба от близо 48 млн. евро през 2025 г.

          Красимир Попов -
          Нефтената индустрия на Сърбия (НИС) е приключила 2025 г. със загуба от 5,6 милиарда динара (47,9 милиона евро), съобщи компанията в публикувания си отчет...
          Политика

          Тръмп призова за бързо преодоляване на шътдауна

          Красимир Попов -
          Президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви, че се стреми към приемането от Камарата на представителите на законопроект, който би позволил възобновяване на частично спряното...
          Политика

          Вучич и Додик обсъдиха регионалните въпроси и ролята на сърбите в променящата се геополитическа среда

          Красимир Попов -
          Президентът на Република Сърбия Александър Вучич се срещна днес в Белград с лидера на Алианс на независимите социалдемократи Милорад Додик. По време на разговора двамата...
          Вашият коментар
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions