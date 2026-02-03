САЩ създават стратегически резерв за редкоземни метали с проект за близо 12 млрд. долара

Президентът на САЩ Доналд Тръмп представи проект на стойност близо 12 милиарда долара за изграждане на стратегически резерв от критично важни полезни изкопаеми, съобщава вестник „Ню Йорк Таймс“.

По думите на Тръмп, през последната година администрацията му е предприела безпрецедентни мерки, за да гарантира, че САЩ разполагат с необходимите критично важни минерали и редкоземни метали.

Финансирането на инициативата включва 1,67 млрд. долара частни инвестиции, както и заем от 10 млрд. долара, предоставен от Експортно-импортната банка на САЩ, чийто борд е одобрил кредита в понеделник.

Проектът, наречен „Трезор“, предвижда закупуване и съхранение на редкоземни метали, които да бъдат използвани от американските производители. Инициативата е представена като част от усилията на Вашингтон за изграждане на собствена верига за доставки, след като Китай въведе ограничения върху износа на магнити, което доведе до недостиг за производството на автомобили, роботи, полупроводници, дронове и други технологии.

Все още не са обявени детайли за обезпечението на заема, но според Тръмп се очаква американските данъкоплатци да получат печалба от лихвите.

По информация на „Ню Йорк Таймс“, сред компаниите, включени в проекта, са General Motors, Stellantis, Boeing и Google.

Целта на инициативата е да предпази компаниите от ценови колебания на редкоземните елементи, като им осигури достъп до запаси, без да се налага сами да ги съхраняват, и им позволи по-лесно да планират бъдещи доставки.