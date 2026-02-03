Сделка за $1,25 трилиона: SpaceX придобива xAI и създава най-скъпата частна технологична компания в света

Най-голямата сделка в историята на корпоративните сливания и поглъщания бе обявена, след като SpaceX на Илон Мъск придоби компанията за изкуствен интелект xAI, обединявайки двете ключови частни компании на милиардера в стремежа му да ускори развитието на AI технологии чрез космическа инфраструктура.

По информация на Financial Times, сделката оценява обединената компания на около 1,25 трилиона долара, след като частната оценка на SpaceX е повишена до 1 трилион долара заради силния ръст на приходите от сателитната интернет услуга Starlink.

xAI е оценена на база последния инвестиционен рунд на компанията, при който са привлечени 20 млрд. долара, а стойността на стартъпа достига 230 млрд. долара, като придобиването се осъществява срещу приблизително 250 млрд. долара.

Финансовият директор на SpaceX Брет Йонсен е заявил пред инвеститори, че акциите на новата обединена компания ще бъдат оценени на 527 долара, а книжата на xAI ще бъдат конвертирани в акции на SpaceX при приблизително съотношение седем към едно.

Ръководството на компанията е потвърдило още, че SpaceX продължава подготовката за първично публично предлагане, планирано за юни. Според публикации Мъск настоява листването да съвпадне с рядко астрономическо подреждане на Юпитер, Венера и Меркурий.

Сделката се разглежда като ключова стъпка в стратегията на Мъск да комбинира космически технологии, сателитни комуникации и изкуствен интелект в една обща платформа, способна да конкурира водещите AI компании в света.