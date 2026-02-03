Слънцето навлезе в период на изключително висока активност, като Институтът по приложна геофизика (IFG) регистрира поредица от мощни явления през последните 24 часа. Според данните на експертите, на 3 февруари е засечена нова серия от рентгенови изригвания в активна група слънчеви петна, като интензитетът на едно от тях се е доближил до най-високия възможен клас.

Най-значимото събитие за деня е регистрирано точно в 09:01 ч. българско време (10:01 ч. московско време). То представлява изригване от клас М7.2, което е продължило 35 минути. Специалистите отбелязват, че нивото на отделената енергия при този процес е било опасно близо до прага на най-мощния клас Х.

Активността на нашата звезда не се изчерпва само с това събитие. През същия ден в разглежданата група слънчеви петна са наблюдавани множество съпътстващи изригвания с различен интензитет – от класове M3.7, M3.3, M2.6, M2.5, M1.8 и M1.5. Продължителността на тези явления е варирала между 10 и 35 минути, като всички те са били придружени от повишена рентгенова активност.

Настоящата динамика е продължение на процесите от предходния ден. На 2 февруари повърхността на Слънцето буквално е кипяла, като уредите са регистрирали общо 17 изригвания. Четири от тях са били категоризирани в най-високия и опасен клас – X.

Лабораторията по слънчева астрономия към Института за космически изследвания (ИКИ) на Руската академия на науките още на 1 февруари алармира за потенциалните рискове от тази тенденция. Според техния анализ двудневният растеж на активна област на Слънцето създава предпоставки за възникване на магнитни бури на Земята.

Учените уточняват, че активният център на област 4366 интензивно нагнетява енергия в слънчевата корона. Звездата се опитва да се освободи от това напрежение чрез серията от изригвания. Към момента основният въпрос в прогнозите за космическото време остава кога точно тази активна област ще преустанови своя растеж и ще се стабилизира.