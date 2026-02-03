НА ЖИВО
Search Suggestions
      вторник, 03.02.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоСвятПолитика

          Си Дзинпин призова Китай и Уругвай за съвместни действия в подкрепа на многополюсен свят

          Президентът на Уругвай Яманду Орси е на първо официално посещение в Пекин в условията на напрегната международна обстановка

          3 февруари 2026 | 09:07 360
          Снимка: БГНЕС
          Десислава Димитрова
          Десислава Димитрова
          Сподели
          Десислава Димитрова
          Десислава Димитрова

          Китайският лидер Си Дзинпин заяви, че Китай и Уругвай трябва да задълбочат сътрудничеството си в името на справедлив многополюсен свят, предаде БТА, позовавайки се на Ройтерс, по време на срещата му с уругвайския президент Яманду Орси в Пекин.

          - Реклама -

          В изказването си Си подчерта, че двете държави следва да работят и за икономическа глобализация, изгодна за всички, насочена към създаването на общност със споделено бъдеще за човечеството.

          Си Дзинпин: Юанът трябва да стане водеща световна валута – Евроком

          Посещението е първо на южноамерикански лидер в китайската столица, след като САЩ предприеха военна операция срещу Венецуела миналия месец и заловиха венецуелския президент Николас Мадуро, което повиши напрежението в региона.

          Си Дзинпин обеща Китай да не напада нито една държава, колкото и силен да стане – Евроком

          След пристигането си в Пекин в неделя Орси заяви, че целта на визитата е да укрепи позициите на Уругвай в международен план, както и да осигури нови възможности, инвестиции и развитие за страната си. Той води делегация от 150 души, сред които и представители на бизнеса, а посещението му ще продължи до 7 февруари.

          Китайският лидер Си Дзинпин заяви, че Китай и Уругвай трябва да задълбочат сътрудничеството си в името на справедлив многополюсен свят, предаде БТА, позовавайки се на Ройтерс, по време на срещата му с уругвайския президент Яманду Орси в Пекин.

          - Реклама -

          В изказването си Си подчерта, че двете държави следва да работят и за икономическа глобализация, изгодна за всички, насочена към създаването на общност със споделено бъдеще за човечеството.

          Си Дзинпин: Юанът трябва да стане водеща световна валута – Евроком

          Посещението е първо на южноамерикански лидер в китайската столица, след като САЩ предприеха военна операция срещу Венецуела миналия месец и заловиха венецуелския президент Николас Мадуро, което повиши напрежението в региона.

          Си Дзинпин обеща Китай да не напада нито една държава, колкото и силен да стане – Евроком

          След пристигането си в Пекин в неделя Орси заяви, че целта на визитата е да укрепи позициите на Уругвай в международен план, както и да осигури нови възможности, инвестиции и развитие за страната си. Той води делегация от 150 души, сред които и представители на бизнеса, а посещението му ще продължи до 7 февруари.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Политика

          САЩ създават стратегически резерв за редкоземни метали с проект за близо 12 млрд. долара

          Десислава Димитрова -
          Доналд Тръмп представи проект на стойност близо 12 милиарда долара за изграждане на стратегически резерв от критично важни полезни изкопаеми.
          Война

          Русия поднови нощните удари по Киев след кратка пауза в атаките

          Десислава Димитрова -
          След няколкодневно прекъсване на ударите срещу украинската столица, тази нощ Русия извърши нови атаки срещу Киев, като по данни на властите има двама ранени.
          Политика

          Тръмп: Мексико ще спре доставките на петрол за Куба, натискът на САЩ се засилва

          Красимир Попов -
          Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви в понеделник, че Мексико ще спре да изпраща петрол на Куба, която вече е изправена пред тежки затруднения,...
          Вашият коментар
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions