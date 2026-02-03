Си Дзинпин призова Китай и Уругвай за съвместни действия в подкрепа на многополюсен свят

Китайският лидер Си Дзинпин заяви, че Китай и Уругвай трябва да задълбочат сътрудничеството си в името на справедлив многополюсен свят, предаде БТА, позовавайки се на Ройтерс, по време на срещата му с уругвайския президент Яманду Орси в Пекин.

- Реклама -

В изказването си Си подчерта, че двете държави следва да работят и за икономическа глобализация, изгодна за всички, насочена към създаването на общност със споделено бъдеще за човечеството.

Си Дзинпин: Юанът трябва да стане водеща световна валута – Евроком

Посещението е първо на южноамерикански лидер в китайската столица, след като САЩ предприеха военна операция срещу Венецуела миналия месец и заловиха венецуелския президент Николас Мадуро, което повиши напрежението в региона.

Си Дзинпин обеща Китай да не напада нито една държава, колкото и силен да стане – Евроком

След пристигането си в Пекин в неделя Орси заяви, че целта на визитата е да укрепи позициите на Уругвай в международен план, както и да осигури нови възможности, инвестиции и развитие за страната си. Той води делегация от 150 души, сред които и представители на бизнеса, а посещението му ще продължи до 7 февруари.