Скандалът със скритите камери в салони за красота се разраства: близо 100 сигнала са подадени до полицията, сред потърпевшите има и непълнолетни

Скандалът с поставени видеокамери в салони за лазерна епилация в Бургас и заснемане на голи клиентки продължава да се разраства. Броят на жените, които се разпознават във видеа, публикувани в порно сайтове, непрекъснато се увеличава.

- Реклама -

В понеделник стана ясно, че видеозаписи от камери са правени и във втори салон за епилация в морския град – този път в квартал „Меден рудник“. Прокуратурата започна проверка дали става дума за незаконна мрежа за търговия с кадри, заснети със скрити камери. Вече е прието, че разпространяваните видеоматериали представляват порнографско съдържание – обстоятелство, което обикновено е трудно за доказване, но значително увеличава предвидените наказания. При доказване на вина санкцията може да достигне от 3 до 6 години затвор и глоба до 10 000 лева.

Само за вчерашния ден около 80 жени са подали сигнали до прокуратурата, районните управления и Областната дирекция на МВР в Бургас, а сигналите продължават да постъпват. Очаква се и 15-годишно момиче да подаде сигнал, заедно с майка си, а вече има и подадени сигнали от 17-годишни момичета, което допълнително утежнява наказателната отговорност на извършителите.

Екип на NOVA се срещна с потърпевши жени, които разказват, че разпознават себе си във видеоклипове, публикувани както в затворени групи в „Телеграм“, така и в порно сайтове.

„Първо разпознах мои близки, приятелки, роднини, защото доста голяма част посещаваме този салон, аз самата – от 2020 г. И когато видях едно познато лице, с интерес започнах да търся дали ще видя още някой познат и себе си съответно. Отвратително, унизително, чувстваш се като използван човек. Най-гадното е, че знам, че може някой друг да ме разпознае“, казва една от пострадалите.

Жената е категорична, че ще търси правата си в съда.

„Усещането е просто отвратително. Искам да си получат заслуженото и смятам да ги съдя до последно“, споделя друга потърпевша.

На въпрос дали служителките в салона са знаели за камерите, тя отговаря:

„Самите момичета, които извършват процедурата, не мисля, че са знаели, но собственичката, според мен, със сигурност е знаела“.

Прокуратурата вече работи по изясняване на случая.

„В рамките на разследването ще се установи по какъв механизъм е извършвана престъпната деятелност, тоест кой е имал достъп до заснетите видеокадри – регламентиран или не, кой от тях е разпространявал материалите и в кои сайтове са били публикувани те“, обясни прокурор Щелиян Димитров.

По думите му, след бързата реакция на Районната прокуратура в Бургас, вече е потърсено съдействие от международни партньори, включително Интерпол и ФБР, с цел ограничаване и премахване на достъпа до вече публикуваните файлове.

Междувременно разследващите влизат и в трета фирма за лазерна епилация, за да проверят дали и там е извършвано незаконно видеозаснемане. Компанията има обекти в Бургас, Ямбол и Пловдив, като се очаква допълнителна информация в рамките на деня.

Разследването продължава, като паралелно се проверяват и поне още 15 сайта със съдържание, засягащо мъже.

Друга потърпевша разказва, че по време на процедурите не е забелязала камера, въпреки че обичайно обръща внимание на подобни детайли. Ако е подписвала документ за информирано съгласие, това е станало през 2023 г., без ясно обяснение или спомен за упоменато видеозаснемане. Жената е направила четири процедури, след което е спряла посещенията си, когато е научила за случая.

Тя разбрала, че е заснета, след като нейна приятелка ѝ изпратила линк във Facebook, а по-късно същия ден получила връзка към порносайт, където открила видеоклип със себе си. В следващите дни намерила още два клипа с нейно участие след продължително търсене.

По думите ѝ, камерите са били насочени директно срещу кушетките и интимните части на клиентките. Тя сравнява ситуацията с друг салон, където камерите били разположени зад клиентите.

Друга жена споделя, че не е открила свои видеа, но е разпознала близки и приятелки в подобни сайтове, като най-трудното било да съобщи на семейна жена с дете, че присъства в подобно съдържание.

Всички потърпевши жени споделят, че преживяното е довело до сериозен психически срив и унижение. Те подчертават, че се притесняват децата им да не попаднат на подобни материали. Пострадалите вече са наели адвокати и подготвят съдебни искове.