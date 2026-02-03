НА ЖИВО
Search Suggestions
      вторник, 03.02.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоСвятИкономика

          След историческия срив: Златото и среброто отново започнаха да поскъпват

          Текущата цена на златото скочи с над 5% и достигна 4927 долара за тройунция към 09:38 ч. българско време

          3 февруари 2026 | 10:08 970
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Сподели
          Никола Павлов
          Никола Павлов

          Цените на златото и среброто частично се възстановиха днес след историческия срив в края на миналата седмица. Според анализатори последните корекции на цените на благородните метали представляват временна промяна на позиции, а не траен спад, предаде Си Ен Би Си.

          - Реклама -

          Цената на златото се възстанови след понижението в понеделник и срива с почти 10% в петък, който бе най-значителният еднодневен спад от десетилетия.

          Текущата цена на златото скочи с над 5% и достигна 4927 долара за тройунция към 09:38 ч. българско време. Фючърсите на златото в Ню Йорк се повишиха с 3%, търгувайки се около 4791 долара за тройунция.

          Среброто също отбеляза възстановяване, след като в края на миналата седмица загуби около 30% от стойността си.

          Текущата цена на среброто се повиши с близо 6% до 86,5 долара за тройунция, а фючърсите в Ню Йорк поскъпнаха с 7% до 82,67 долара за тройунция.

          Възстановяването идва в момент, когато инвеститорите се опитват да преценят дали сривът е сигнал за структурен обрат на пазара или преувеличена реакция на краткосрочни фактори.

          Срив на цените на златото и среброто: 4 473.80 щ. долара за тройунция за жълтия метал Срив на цените на златото и среброто: 4 473.80 щ. долара за тройунция за жълтия метал

          Стратезите на Deutsche Bank коментират, че „историята показва, че подобни движения често са краткосрочни ефекти“, макар мащабът на разпродажбите да е повдигнал нови въпроси около пазара на благородни метали.

          От Barclays също отбелязват, че „по-широкото търсене на злато може да остане устойчиво на фона на геополитическата и политическа несигурност и стремежа към диверсификация на резервите на централните банки“.

          Преди срива в края на миналата седмица цената на златото за кратко премина исторически максимум от 5500 долара за тройунция, а тази на среброто достигна 120 долара за тройунция.

          5500 долара за тройунция: Златото достигна нов ценови връх 5500 долара за тройунция: Златото достигна нов ценови връх

          Цените на златото и среброто частично се възстановиха днес след историческия срив в края на миналата седмица. Според анализатори последните корекции на цените на благородните метали представляват временна промяна на позиции, а не траен спад, предаде Си Ен Би Си.

          - Реклама -

          Цената на златото се възстанови след понижението в понеделник и срива с почти 10% в петък, който бе най-значителният еднодневен спад от десетилетия.

          Текущата цена на златото скочи с над 5% и достигна 4927 долара за тройунция към 09:38 ч. българско време. Фючърсите на златото в Ню Йорк се повишиха с 3%, търгувайки се около 4791 долара за тройунция.

          Среброто също отбеляза възстановяване, след като в края на миналата седмица загуби около 30% от стойността си.

          Текущата цена на среброто се повиши с близо 6% до 86,5 долара за тройунция, а фючърсите в Ню Йорк поскъпнаха с 7% до 82,67 долара за тройунция.

          Възстановяването идва в момент, когато инвеститорите се опитват да преценят дали сривът е сигнал за структурен обрат на пазара или преувеличена реакция на краткосрочни фактори.

          Срив на цените на златото и среброто: 4 473.80 щ. долара за тройунция за жълтия метал Срив на цените на златото и среброто: 4 473.80 щ. долара за тройунция за жълтия метал

          Стратезите на Deutsche Bank коментират, че „историята показва, че подобни движения често са краткосрочни ефекти“, макар мащабът на разпродажбите да е повдигнал нови въпроси около пазара на благородни метали.

          От Barclays също отбелязват, че „по-широкото търсене на злато може да остане устойчиво на фона на геополитическата и политическа несигурност и стремежа към диверсификация на резервите на централните банки“.

          Преди срива в края на миналата седмица цената на златото за кратко премина исторически максимум от 5500 долара за тройунция, а тази на среброто достигна 120 долара за тройунция.

          5500 долара за тройунция: Златото достигна нов ценови връх 5500 долара за тройунция: Златото достигна нов ценови връх
          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Политика

          Страх и презапасяване в Гренландия: скок в продажбите на оръжия и генератори след изявленията на Тръмп

          Дамяна Караджова -
          Напрежението около бъдещето на Гренландия остава високо на фона на изявленията на президента на САЩ Доналд Тръмп
          Политика

          Рябков: Русия е готова за свят без ядрени ограничения, ако „Нов СТАРТ“ пропадне

          Георги Петров -
          Руската федерация е в готовност да посрещне нова геополитическа реалност – свят без ограничения върху ядрените арсенали. Това стана ясно от думите на руския...
          Политика

          Тръмп към Путин: Никакви ракети по Киев за една седмица заради студа

          Георги Петров -
          Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп разкри детайли от директната си комуникация с руския държавен глава Владимир Путин, касаеща военните действия в Украйна. Американският...
          Вашият коментар
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions