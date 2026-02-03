След историческия срив: Златото и среброто отново започнаха да поскъпват

Цените на златото и среброто частично се възстановиха днес след историческия срив в края на миналата седмица. Според анализатори последните корекции на цените на благородните метали представляват временна промяна на позиции, а не траен спад, предаде Си Ен Би Си.

Цената на златото се възстанови след понижението в понеделник и срива с почти 10% в петък, който бе най-значителният еднодневен спад от десетилетия.

Текущата цена на златото скочи с над 5% и достигна 4927 долара за тройунция към 09:38 ч. българско време. Фючърсите на златото в Ню Йорк се повишиха с 3%, търгувайки се около 4791 долара за тройунция.

Среброто също отбеляза възстановяване, след като в края на миналата седмица загуби около 30% от стойността си.

Текущата цена на среброто се повиши с близо 6% до 86,5 долара за тройунция, а фючърсите в Ню Йорк поскъпнаха с 7% до 82,67 долара за тройунция.

Възстановяването идва в момент, когато инвеститорите се опитват да преценят дали сривът е сигнал за структурен обрат на пазара или преувеличена реакция на краткосрочни фактори.

Стратезите на Deutsche Bank коментират, че „историята показва, че подобни движения често са краткосрочни ефекти“, макар мащабът на разпродажбите да е повдигнал нови въпроси около пазара на благородни метали.

От Barclays също отбелязват, че „по-широкото търсене на злато може да остане устойчиво на фона на геополитическата и политическа несигурност и стремежа към диверсификация на резервите на централните банки“.

Преди срива в края на миналата седмица цената на златото за кратко премина исторически максимум от 5500 долара за тройунция, а тази на среброто достигна 120 долара за тройунция.