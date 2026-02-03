След падането на Мадуро: Временният президент на Венецуела се срещна с новия пратеник на САЩ

Временно изпълняващата длъжността президент на Венецуела Делси Родригес се срещна във вторник с новия ръководител на дипломатическата мисия на САЩ в страната Лора Догу, съобщи венецуелското правителство. Срещата се провежда по-малко от месец след като Николас Мадуро беше отстранен от власт и отведен в Съединените щати.

- Реклама -

Разговорите между Родригес и американския дипломат са се състояли в президентския дворец и са част от „работния дневен ред между Венецуела и Съединените щати“, написа в Telegram министърът на комуникациите Мигел Перес Пирела.

Срещата идва на фона на опитите за постепенно възстановяване на официалните контакти между Каракас и Вашингтон след драматичните политически събития в страната и промяната във властта.