Сняг повали дървета в Пловдив и повреди десетки автомобили в квартал „Кючук Париж“

След обилния снеговалеж на 2 и 3 февруари Пловдив продължава да се справя с последиците, след като паднали дървета и прекършени клони нанесоха щети на множество паркирани автомобили. По информация от мястото на инцидента само в квартал „Кючук Париж“ са пострадали 11 автомобила.

Един от случаите е от понеделник сутринта около 6:00 часа, когато 60-годишно дърво се стоварило върху четири паркирани коли до жилищен блок, съобщава NOVA.

Жителят на района Антонио Андонов разказва, че сигналът е подаден рано сутринта и подчертава, че инцидентът е можел да има много по-тежки последици. Той посочва, че има заповед от преди две години за премахване на дървото, която все още не е изпълнена, и добавя, че макар автомобилът му да е застрахован, очаква общината да поеме отговорност.

Според Иван Деспов, единственият сертифициран арборист в Пловдив, администрацията извършва обследвания, но реалното премахване на опасните дървета често се бави заради недостиг на средства. Той обяснява, че в градска среда дърветата са подложени на допълнителни стресови фактори като спластена почва и ограничен достъп до вода и хранителни вещества, а проблемите най-често са свързани с липса на добра поддръжка и необследвани дървета.

По думите му честите инциденти не зависят толкова от възрастта на дърветата, колкото от тяхното състояние и начина на поддържане. Най-сигурният подход за предотвратяване на подобни случаи остава професионалната инспекция и паспортизацията на дърветата.

Деспов подчертава, че чрез паспортизацията гражданите могат да проследяват състоянието на дърветата и извършените интервенции, като оценките се правят от специалисти.

От Община Пловдив уточниха, че за конкретния случай в „Кючук Париж“ действително има издадена заповед, но тя предвижда само окастряне на короните, а не премахване на дърветата. От общинското предприятие „Градини и паркове“ признават, че има натрупани неизпълнени задачи от предишното ръководство, но уверяват, че предстои наваксване и опасните дървета ще бъдат отстранявани своевременно.