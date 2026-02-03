София поддържа пътищата проходими при зимни условия и минусови температури

На територията на Столична община времето е предимно облачно, без валежи, при температура около –3°С. Пътните настилки са предимно влажни, на места почти сухи, като участъците с необходимост от намеса се обработват своевременно.

От началото на нощта до момента са извършени 11 обработки с разпръскване на смеси срещу заледяване, като дейности са осъществени в шест района на София.

Към момента обработки се извършват само при необходимост, основно в районите „Панчарево“, „Витоша“, „Красна поляна“, „Люлин“, по Южната дъга на Софийския околовръстен път, както и на рискови участъци и по ул. „Рачо Казанджията“.

В готовност остават 165 снегопочистващи машини, като 23 от тях вече са работили на терен.

В района на Природен парк „Витоша“ от 5:00 часа се извършва опесъчаване по пътищата от кв. „Бояна“ до „Златни мостове“ и от кв. „Драгалевци“ до хижа „Алеко“, като трасетата са проходими при зимни условия.

Всички линии на градския транспорт в столицата се движат по разписание и обслужват обичайните си маршрути.

При проверките по почистването вчера са наложени 39 фиша на търговски обекти за непочистени прилежащи площи. От общината напомнят, че етажните собствености и управителите на търговски и офис сгради са длъжни да поддържат чисти пространствата около сградите.

Отправя се и призив към водачите на моторни превозни средства да използват автомобили, подготвени за зимни условия, и да шофират с повишено внимание и съобразена скорост.