Софийският апелативен съд отхвърли иска за джамията „Фетих Мехмед“ в Кюстендил

Софийски апелативен съд отхвърли иска на Мюсюлманско вероизповедание за придобиване на построената през XVI век джамия „Фетих Мехмед“ в центъра на Кюстендил, съобщи БНР. Решението подлежи на обжалване пред Върховен касационен съд.

Претенциите на Мюсюлманското вероизповедание, представлявано от главния мюфтия Мустафа Алиш Хаджи, бяха насочени срещу Община Кюстендил. Искът цели придобиване на имот от 290 кв. метра на централния бул. „Цар Освободител“, върху който се намира и 39-метровото минаре на джамията.

Основанието за иска е реституция, като Мюфтийството се обявява за правоприемник на съществувалата до 1948 г. Кюстендилска мюсюлманска вероизповедна община. В съдебното решение обаче се посочва, че не е установена принадлежността на правото на собственост върху джамията и терена към патримониума на праводателя на ищеца, както и не е доказано имотът да е бил незаконно отнет в периода 9 септември 1944 г. – 1989 г.

От десетилетия джамията не функционира като действащ храм. Състоянието ѝ се влошава, което наложи Общината да кандидатства за около 300 хил. лева по фонд „Бедствия и аварии“. С тези средства е монтирано укрепително скеле от основата до върха на минарето, сочат експертни оценки.