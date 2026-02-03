НА ЖИВО
Search Suggestions
      вторник, 03.02.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияПравосъдие

          Софийският апелативен съд отхвърли иска за джамията „Фетих Мехмед“ в Кюстендил

          3 февруари 2026 | 01:14 90
          Снимка: БТА
          Красимир Попов
          Красимир Попов
          Сподели
          Красимир Попов
          Красимир Попов

          Софийски апелативен съд отхвърли иска на Мюсюлманско вероизповедание за придобиване на построената през XVI век джамия „Фетих Мехмед“ в центъра на Кюстендил, съобщи БНР. Решението подлежи на обжалване пред Върховен касационен съд.

          - Реклама -

          Претенциите на Мюсюлманското вероизповедание, представлявано от главния мюфтия Мустафа Алиш Хаджи, бяха насочени срещу Община Кюстендил. Искът цели придобиване на имот от 290 кв. метра на централния бул. „Цар Освободител“, върху който се намира и 39-метровото минаре на джамията.

          Основанието за иска е реституция, като Мюфтийството се обявява за правоприемник на съществувалата до 1948 г. Кюстендилска мюсюлманска вероизповедна община. В съдебното решение обаче се посочва, че не е установена принадлежността на правото на собственост върху джамията и терена към патримониума на праводателя на ищеца, както и не е доказано имотът да е бил незаконно отнет в периода 9 септември 1944 г. – 1989 г.

          От десетилетия джамията не функционира като действащ храм. Състоянието ѝ се влошава, което наложи Общината да кандидатства за около 300 хил. лева по фонд „Бедствия и аварии“. С тези средства е монтирано укрепително скеле от основата до върха на минарето, сочат експертни оценки.

          Софийски апелативен съд отхвърли иска на Мюсюлманско вероизповедание за придобиване на построената през XVI век джамия „Фетих Мехмед“ в центъра на Кюстендил, съобщи БНР. Решението подлежи на обжалване пред Върховен касационен съд.

          - Реклама -

          Претенциите на Мюсюлманското вероизповедание, представлявано от главния мюфтия Мустафа Алиш Хаджи, бяха насочени срещу Община Кюстендил. Искът цели придобиване на имот от 290 кв. метра на централния бул. „Цар Освободител“, върху който се намира и 39-метровото минаре на джамията.

          Основанието за иска е реституция, като Мюфтийството се обявява за правоприемник на съществувалата до 1948 г. Кюстендилска мюсюлманска вероизповедна община. В съдебното решение обаче се посочва, че не е установена принадлежността на правото на собственост върху джамията и терена към патримониума на праводателя на ищеца, както и не е доказано имотът да е бил незаконно отнет в периода 9 септември 1944 г. – 1989 г.

          От десетилетия джамията не функционира като действащ храм. Състоянието ѝ се влошава, което наложи Общината да кандидатства за около 300 хил. лева по фонд „Бедствия и аварии“. С тези средства е монтирано укрепително скеле от основата до върха на минарето, сочат експертни оценки.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Крими

          Задържаха 70-годишен мъж за убийство на жената, с която е живял, в Койнаре

          Красимир Попов -
          Окръжна прокуратура – Плевен задържа за срок до 72 часа 70-годишен мъж, обвинен в умишленото убийство на 68-годишна жена, с която е живеел на...
          Политика

          Борислав Гуцанов: БСП трябва да се върне към левите си корени

          Красимир Попов -
          Социалният министър в оставка Борислав Гуцанов е сред кандидатите за лидер на БСП. По време на среща в пазарджишкото село Главиница той подчерта, че...
          Инциденти

          Катастрофа с три превозни средства затвори пътя Ямбол – Калчево, осем ранени, сред тях и деца

          Красимир Попов -
          Пътен инцидент между три превозни средства затвори за движение пътя Ямбол – село Калчево. Сигналът за катастрофата е подаден малко след 17:30 часа, като...
          Вашият коментар
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions