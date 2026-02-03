Спират водата в част от София заради монтаж на пожарен хидрант

От „Софийска вода“ съобщиха, че временно ще бъде прекъснато водоснабдяването в част от столицата заради предстоящи ремонтни дейности.

На 4 февруари, във връзка с монтаж на пожарен хидрант по ул. „Павел Дованлийски“ в района на кв. „Симеоново-Драгалевци“, водоподаването ще бъде спряно в периода от 09:30 до 18:30 часа.

Прекъсването ще засегне клиентите в района между ул. „Горска ела“, ул. „Георги Константинов“, ул. „Огюст Дюзон“, ул. „Пирински еделвайс“, ул. „Зографи Молерови“, ул. „Монах Спиридон“, ул. „Поветица“, ул. „Акад. Стоян Аргиров“ и ул. „Красива гледка“.

От дружеството уточняват, че ако строително-ремонтните дейности продължат повече от 12 часа, ще бъде осигурено алтернативно водоснабдяване чрез водоноска, разположена на ул. „Проф. Йордан Иванов“ при кръстовището с ул. „Зографи Молерови“.

Според „Софийска вода“ ремонтът ще допринесе за по-добро управление на водопроводната мрежа и ще намали обхвата на евентуални бъдещи прекъсвания.

Гражданите могат да получат допълнителна информация чрез телефонния център на дружеството на номер 0800 121-21, както и да следят актуалните ремонти чрез Виртуалния информационен център на сайта на компанията.