      вторник, 03.02.26
          Спират водата в част от София заради монтаж на пожарен хидрант

          Прекъсването ще засегне района на „Симеоново-Драгалевци“, при нужда ще бъде осигурена водоноска

          3 февруари 2026 | 11:31
          Снимка: БГНЕС
          От „Софийска вода“ съобщиха, че временно ще бъде прекъснато водоснабдяването в част от столицата заради предстоящи ремонтни дейности.

          На 4 февруари, във връзка с монтаж на пожарен хидрант по ул. „Павел Дованлийски“ в района на кв. „Симеоново-Драгалевци“, водоподаването ще бъде спряно в периода от 09:30 до 18:30 часа.

          Прекъсването ще засегне клиентите в района между ул. „Горска ела“, ул. „Георги Константинов“, ул. „Огюст Дюзон“, ул. „Пирински еделвайс“, ул. „Зографи Молерови“, ул. „Монах Спиридон“, ул. „Поветица“, ул. „Акад. Стоян Аргиров“ и ул. „Красива гледка“.

          От дружеството уточняват, че ако строително-ремонтните дейности продължат повече от 12 часа, ще бъде осигурено алтернативно водоснабдяване чрез водоноска, разположена на ул. „Проф. Йордан Иванов“ при кръстовището с ул. „Зографи Молерови“.

          Според „Софийска вода“ ремонтът ще допринесе за по-добро управление на водопроводната мрежа и ще намали обхвата на евентуални бъдещи прекъсвания.

          Гражданите могат да получат допълнителна информация чрез телефонния център на дружеството на номер 0800 121-21, както и да следят актуалните ремонти чрез Виртуалния информационен център на сайта на компанията.

