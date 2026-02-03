Страх и презапасяване в Гренландия: скок в продажбите на оръжия и генератори след изявленията на Тръмп

Напрежението около бъдещето на Гренландия остава високо на фона на изявленията на президента на САЩ Доналд Тръмп, че Съединените щати имат интерес да придобият контрол над най-големия остров в света. Кореспондентът на NOVA Николай Василковски се намира в столицата Нук, където проследява нагласите и реакциите на местните жители.

Специално пред NOVA говори Тили Мартинусен – една от най-разпознаваемите фигури в политическия живот на Гренландия, бивш депутат в 31-членния парламент на автономната територия и съосновател на Партията на сътрудничеството. Макар вече да не е действащ народен представител, тя остава силен обществен глас в дебатите за бъдещето на острова.

Интервюто идва след последните дипломатически контакти между представители на САЩ, Дания и Гренландия. Премиерът на острова Фредерик Йенс Нилсен заяви, че Тръмп продължава да проявява интерес към контрол върху територията, което отново повиши общественото напрежение.

Според Тили Мартинусен реакцията на местното население е еднозначна. Тя подчертава, че коренното население – инуитите – категорично отхвърля подобен сценарий.

„Нашата култура е миролюбива. За нас е добродетел да не прибързваме, да не говорим много и да бъдем възпитани. Това сме ние – инуитите, признати от ООН като коренно население и автономна част от Кралство Дания. Искаме да останем такива, каквито сме. Не искаме да бъдем американци“, заявява тя.

По думите ѝ ситуацията е довела до необичайно силно обединение сред хората, но също така и до тревожни реакции. Мартинусен разказва, че след първите изявления на Тръмп оръжейните магазини са останали без наличности, скочили са продажбите на гориво, генератори и соларни панели, а оборудването за оцеляване е било изкупено.

„Тръмп изплаши много хора“, посочва тя.

В същото време Мартинусен подчертава, че гренландците са народ, свикнал да оцелява в тежки условия. По думите ѝ в повечето домакинства има оръжие, а стрелбата е част от възпитанието още от тийнейджърска възраст, както за момчетата, така и за момичетата. Тя отбелязва, че това е културна особеност, а не израз на агресия.

Политикът дава висока оценка на реакцията на Европейския съюз, който според нея е защитил позицията на Гренландия дори по-активно от очакваното. Тя посочва, че европейските институции, страните от НАТО, както и датските и гренландските власти, ясно са защитили правото на местното население само да определя бъдещето си.

Попитана какво би се случило при реални стъпки към контрол върху острова, Мартинусен отново подчертава мирния характер на обществото, но признава, че първоначалните реакции са били силни. Тя разказва, че някои поддръжници на Тръмп са били подложени на обществен натиск, част от тях са напуснали острова, а бизнесът на един от тях е фалирал след обвинения в предателство.

Макар ежедневието в Гренландия да продължава нормално, несигурността остава.

„Докато не стане ясно какво реално ще се случи с Гренландия, никой няма да спи спокойно“, посочва Мартинусен.

Очаква се тристранните разговори между САЩ, Дания и Гренландия да продължат, а местните жители следят внимателно всяко развитие около бъдещето на острова.