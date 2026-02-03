Тежка катастрофа край Кресна: Кола блъсна и отне живота на пешеходец

Мъж е загинал, след като е бил блъснат от лек автомобил на главен път Е79 в района на град Кресна, в близост до бензиностанция. Пътният инцидент е станал около 7:00 часа тази сутрин, съобщават от полицията.

По първоначална информация пешеходецът е пресичал пътното платно на пешеходна пътека, когато е бил ударен от преминаващия автомобил.

Шофьорът на колата е от Сандански и е криминално проявен, като по негови думи мъжът е излязъл внезапно на пътното платно. Направените тестове на водача за алкохол и наркотици са отрицателни, уточняват разследващите.

По случая се извършва проверка за изясняване на всички обстоятелства около инцидента.