Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп разкри детайли от директната си комуникация с руския държавен глава Владимир Путин, касаеща военните действия в Украйна. Американският лидер съобщи, че е постигнал временно споразумение с Москва за преустановяване на ракетните удари по Киев и други украински градове в рамките на една седмица. Като основна причина за молбата си Тръмп изтъкна екстремните метеорологични условия.

В разговор с журналисти президентът на САЩ коментира сложните отношения между воюващите страни и личната си намеса за намаляване на напрежението в критичен момент.

„Между Зеленски и Путин съществува колосална омраза. Колосална омраза. Това, разбира се, е тъжно, но всичко това отне повече време, отколкото очаквахме. Обадих се на президента Путин и той се съгласи – и той също публично заяви това. Сега при тях има същата вълна на студ, както и при нас. Може би малко по-различна, защото е доста далеч, но по същество е сравнима. А Украйна е много студена страна. Много по-студена, отколкото при нас. По-студена, отколкото се смята. Средно – като в Канада или дори по-студена. И в допълнение към това, сега там има изключително силна вълна от студ. И аз го помолих да не открива огън в продължение на една седмица – никакви ракети по Киев или други градове – и той се съгласи да го направи. Така че това вече е нещо“, заяви Доналд Тръмп.

Думите на американския президент кореспондират с официалната позиция на Кремъл. На 30 януари Москва потвърди съществуването на уговорка за временен мораториум върху атаките срещу украинската енергийна инфраструктура.

Говорителят на руския президент Дмитрий Песков уточни, че молбата на Тръмп е била лична и е касаела въздържане от удари по Киев за периода до 1 февруари. Според Песков целта на тази пауза е била „създаване на благоприятни условия за провеждане на преговори“.