Тръмп: Мексико ще спре доставките на петрол за Куба, натискът на САЩ се засилва

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви в понеделник, че Мексико ще спре да изпраща петрол на Куба, която вече е изправена пред тежки затруднения, след като доставките от традиционния ѝ доставчик Венецуела пресъхнаха заради падането на Николас Мадуро.

„Това е провалена нация. Мексико ще спре да им изпраща петрол", каза Тръмп пред репортери в Овалния кабинет, когато беше попитан за Куба.

В продължение на години кубинската икономика разчиташе на евтини доставки на венецуелски петрол, а прекратяването и на мексиканските доставки би задълбочило най-тежката икономическа криза на острова от разпадането на Съветския съюз през 1991 г.

Към момента нямаше незабавен официален отговор от Мексико на коментарите на американския президент.

Тръмп напомни, че САЩ вече са одобрили наказателни мита срещу държави, които доставят петрол на Куба. Този ход на практика принуждава партньорите на Хавана да избират между търговия със Съединените щати или с бедната островна държава с население от около 11 милиона души.

Мексико по-рано даде знак, че не желае да намали доставките, като президентката Клаудия Шейнбаум предупреди за:

„Мащабна хуманитарна криза, която пряко засяга болниците, доставките на храна и други основни услуги за кубинския народ“.

В същото време тя подчерта, че САЩ са най-големият търговски партньор на Мексико, а евентуални мита биха нанесли сериозен удар върху вече бавно растящата мексиканска икономика.

„Не искаме да излагаме страната си на риск по отношение на митата“, добави Шейнбаум, като уточни, че по време на телефонен разговор с Тръмп двамата „никога не са обсъждали“ въпроса за петрола за Куба.

От своя страна Тръмп заяви, че администрацията му поддържа контакти с кубинските лидери, без да навлиза в подробности:

„Мисля, че сме доста близки, но в момента работим с кубинските лидери“.

В понеделник високопоставен кубински дипломат потвърди наличието на контакти, но отрече да има официален диалог. Карлос Фернандес де Косио, заместник-министър на външните работи, заяви пред АФП: