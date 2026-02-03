НА ЖИВО
Search Suggestions
      вторник, 03.02.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоСвятПолитика

          Тръмп призова за бързо преодоляване на шътдауна

          3 февруари 2026 | 01:22 40
          Снимка: БГНЕС
          Красимир Попов
          Красимир Попов
          Сподели
          Красимир Попов
          Красимир Попов

          Президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви, че се стреми към приемането от Камарата на представителите на законопроект, който би позволил възобновяване на частично спряното финансиране на федералното правителство.

          „Работя усърдно с председателя Майк Джонсън, за да гарантирам, че настоящото споразумение за финансиране, което Сенатът одобри миналата седмица, да бъде прието от Камарата на представителите и да стигне до бюрото ми, за да мога да го подпиша незабавно“, написа американският лидер в Truth Social.

          - Реклама -

          Тръмп подчерта, че правителството трябва да продължи да функционира, и изрази надежда, че както републиканци, така и демократи ще подкрепят законопроекта, за да бъде приет без забавяне.

          „Трябва да поддържаме правителството да функционира. И се надявам, че всички републиканци и демократи ще се присъединят към мен в подкрепа на този законопроект, за да стигне до бюрото ми без забавяне“, добави той.

          Американският президент се противопостави на всякакви промени в настоящия текст, като предупреди за последиците от ново спиране на работата на държавната администрация.

          „Ще работим усърдно, за да разрешим повдигнатите въпроси, но не можем да позволим още едно продължително, безсмислено и разрушително спиране на работата на правителството, което причинява толкова значителни щети на страната ни и от което нито републиканците, нито демократите ще се възползват“, заяви Тръмп.

          В полунощ на 31 януари правителството на САЩ обяви спиране на дейността си поради липса на финансиране. Последният подобен шътдаун през есента на 2025 г. продължи 43 дни – от 1 октомври до 12 ноември, като имаше сериозни икономически и административни последици.

          Президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви, че се стреми към приемането от Камарата на представителите на законопроект, който би позволил възобновяване на частично спряното финансиране на федералното правителство.

          „Работя усърдно с председателя Майк Джонсън, за да гарантирам, че настоящото споразумение за финансиране, което Сенатът одобри миналата седмица, да бъде прието от Камарата на представителите и да стигне до бюрото ми, за да мога да го подпиша незабавно“, написа американският лидер в Truth Social.

          - Реклама -

          Тръмп подчерта, че правителството трябва да продължи да функционира, и изрази надежда, че както републиканци, така и демократи ще подкрепят законопроекта, за да бъде приет без забавяне.

          „Трябва да поддържаме правителството да функционира. И се надявам, че всички републиканци и демократи ще се присъединят към мен в подкрепа на този законопроект, за да стигне до бюрото ми без забавяне“, добави той.

          Американският президент се противопостави на всякакви промени в настоящия текст, като предупреди за последиците от ново спиране на работата на държавната администрация.

          „Ще работим усърдно, за да разрешим повдигнатите въпроси, но не можем да позволим още едно продължително, безсмислено и разрушително спиране на работата на правителството, което причинява толкова значителни щети на страната ни и от което нито републиканците, нито демократите ще се възползват“, заяви Тръмп.

          В полунощ на 31 януари правителството на САЩ обяви спиране на дейността си поради липса на финансиране. Последният подобен шътдаун през есента на 2025 г. продължи 43 дни – от 1 октомври до 12 ноември, като имаше сериозни икономически и административни последици.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Икономика

          Санкциите и ниските цени на петрола доведоха НИС до загуба от близо 48 млн. евро през 2025 г.

          Красимир Попов -
          Нефтената индустрия на Сърбия (НИС) е приключила 2025 г. със загуба от 5,6 милиарда динара (47,9 милиона евро), съобщи компанията в публикувания си отчет...
          Политика

          Вучич и Додик обсъдиха регионалните въпроси и ролята на сърбите в променящата се геополитическа среда

          Красимир Попов -
          Президентът на Република Сърбия Александър Вучич се срещна днес в Белград с лидера на Алианс на независимите социалдемократи Милорад Додик. По време на разговора двамата...
          Политика

          Мексико и Бразилия подкрепиха кандидатурата на Мишел Бачелет за генерален секретар на ООН

          Красимир Попов -
          Най-големите латиноамерикански държави – Мексико и Бразилия – изразиха подкрепа за кандидатурата на Мишел Бачелет, която може да стане първата жена начело на Организацията...
          Вашият коментар
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions