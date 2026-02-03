Тръмп призова за бързо преодоляване на шътдауна

Президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви, че се стреми към приемането от Камарата на представителите на законопроект, който би позволил възобновяване на частично спряното финансиране на федералното правителство.
Тръмп подчерта, че правителството трябва да продължи да функционира, и изрази надежда, че както републиканци, така и демократи ще подкрепят законопроекта, за да бъде приет без забавяне.
Американският президент се противопостави на всякакви промени в настоящия текст, като предупреди за последиците от ново спиране на работата на държавната администрация.
В полунощ на 31 януари правителството на САЩ обяви спиране на дейността си поради липса на финансиране. Последният подобен шътдаун през есента на 2025 г. продължи 43 дни – от 1 октомври до 12 ноември, като имаше сериозни икономически и административни последици.
