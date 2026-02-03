Тръмп призова за бързо преодоляване на шътдауна

Президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви, че се стреми към приемането от Камарата на представителите на законопроект, който би позволил възобновяване на частично спряното финансиране на федералното правителство.

„Работя усърдно с председателя Майк Джонсън, за да гарантирам, че настоящото споразумение за финансиране, което Сенатът одобри миналата седмица, да бъде прието от Камарата на представителите и да стигне до бюрото ми, за да мога да го подпиша незабавно", написа американският лидер в Truth Social.

Тръмп подчерта, че правителството трябва да продължи да функционира, и изрази надежда, че както републиканци, така и демократи ще подкрепят законопроекта, за да бъде приет без забавяне.

„Трябва да поддържаме правителството да функционира. И се надявам, че всички републиканци и демократи ще се присъединят към мен в подкрепа на този законопроект, за да стигне до бюрото ми без забавяне“, добави той.

Американският президент се противопостави на всякакви промени в настоящия текст, като предупреди за последиците от ново спиране на работата на държавната администрация.

„Ще работим усърдно, за да разрешим повдигнатите въпроси, но не можем да позволим още едно продължително, безсмислено и разрушително спиране на работата на правителството, което причинява толкова значителни щети на страната ни и от което нито републиканците, нито демократите ще се възползват“, заяви Тръмп.

В полунощ на 31 януари правителството на САЩ обяви спиране на дейността си поради липса на финансиране. Последният подобен шътдаун през есента на 2025 г. продължи 43 дни – от 1 октомври до 12 ноември, като имаше сериозни икономически и административни последици.