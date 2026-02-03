„Трети март“: Спряха регистрацията ни, след като поканихме Румен Радев за лидер

Политическа партия „Трети март“ е сезирала Инспектората към Висшия съдебен съвет, Висшия съдебен съвет, както и европейския комисар по демокрация, правосъдие и върховенство на закона Майкъл Макграт заради отказа на Софийския градски съд да регистрира формацията. От партията твърдят, че решението поражда съмнения за умишлено забавяне и външна намеса в процедурата.

В официална позиция от формацията заявяват, че всички документи за регистрацията са били приети като изрядни, а по време на съдебното заседание не са отправени възражения нито от съда, нито от прокуратурата.

От партията твърдят, че решението за отказ е било публикувано часове след като публично са поканили президента Румен Радев да стане техен формален лидер, без да са налице нови факти или обстоятелства по делото.

„Това развитие поражда основателни съмнения за политически натиск и институционална намеса, насочени към възпрепятстване на участието на формацията ни в предстоящите избори.“

От „Трети март“ заявяват, че няма да се откажат от участие в изборния процес и определят случващото се като опит за ограничаване на политическата им дейност.

„Опитите да бъдем отстранени от участие в изборния процес чрез административни хватки няма да успеят. Напротив — те само потвърждават, че сме на прав път и битката, която водим, е необходима.“

Към момента от Софийския градски съд няма официален коментар по твърденията, а казусът се очаква да получи продължение както на национално, така и на европейско ниво.