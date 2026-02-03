НА ЖИВО
          Въпросителна в атака за Христо Янев

          Треньорът на ЦСКА трябва да избере титулярен нападател за мача с Арда

          3 февруари 2026 | 10:36 310
          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов

          Треньорът на ЦСКА Христо Янев трябва да вземе решение по един въпрос относно стартовия състав за предстоящия домакински мач срещу Арда в петък. Срещата от 20 кръг на efbet Лига ще започне в 17:45 часа на Националния стадион „Васил Левски“.

          По време на зимната подготовка 46-годишният специалист използва схема 4-1-4-1. Това предлога използването на крила, но го поставя пред избор на централен нападател – Леандро Годой или Йоанис Питас.

          На база на статистиката проблемът трябва да се реше в полза на аржентинеца, който завърши силно есенния дял от шампионата, а вкара и два гола в контролите. Кипърският национал пък така и не се разписа по време на зимните проверки.

          В дните до мача с Арда има още няколко дни и Христо Янев ще се възползва при избора си от представянето на Годой и Питас по време на тренировките.

