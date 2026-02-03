Въвеждат еднодневна винетка за леките автомобили в България

От днес Агенция „Пътна инфраструктура“ въвежда еднодневна винетка за леките автомобили, която предоставя допълнителна възможност за краткосрочно ползване на републиканската пътна мрежа.

Новият тип винетка е с валидност 24 часа от посочените при покупката начална дата и час, като цената ѝ е 4,09 евро или 8 лева. Тя може да бъде закупена с отложен старт до 30 дни преди планираното пътуване.

Еднодневна винетка: Цена и условия за закупуване от АПИ

Както и останалите видове винетки, тя важи за леки автомобили до 3,5 тона, както и за ремаркета, каравани и къмпинг автомобили от категория М1, независимо от тяхната технически допустима максимална маса.

Покупката може да се извърши чрез сайта на Националното тол управление, през мобилното приложение, както и чрез всички останали канали за продажба на АПИ – на гише с плащане в брой, чрез терминали за самотаксуване с карта, както и през партньорската мрежа на агенцията.