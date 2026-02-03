НА ЖИВО
          Въвеждат еднодневна винетка за леките автомобили в България

          Новата такса е валидна 24 часа и струва 8 лева, като може да се купи предварително до месец преди пътуване

          3 февруари 2026 | 07:59
          Снимка: БГНЕС
          Десислава Димитрова
          Десислава Димитрова
          Десислава Димитрова
          Десислава Димитрова

          От днес Агенция „Пътна инфраструктура“ въвежда еднодневна винетка за леките автомобили, която предоставя допълнителна възможност за краткосрочно ползване на републиканската пътна мрежа.

          Новият тип винетка е с валидност 24 часа от посочените при покупката начална дата и час, като цената ѝ е 4,09 евро или 8 лева. Тя може да бъде закупена с отложен старт до 30 дни преди планираното пътуване.

          Еднодневна винетка: Цена и условия за закупуване от АПИ

          Както и останалите видове винетки, тя важи за леки автомобили до 3,5 тона, както и за ремаркета, каравани и къмпинг автомобили от категория М1, независимо от тяхната технически допустима максимална маса.

          Шофьорите да внимават: изтичат над 370 хиляди годишни винетки този месец – Евроком

          Покупката може да се извърши чрез сайта на Националното тол управление, през мобилното приложение, както и чрез всички останали канали за продажба на АПИ – на гише с плащане в брой, чрез терминали за самотаксуване с карта, както и през партньорската мрежа на агенцията.

