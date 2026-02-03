НА ЖИВО
          
          
          
          „Възраждане“ за предложението на ГЕРБ: Няма време за екзотики

          Според партията служебното правителство трябва да бъде назначено възможно най-бързо, за да не продължава управлението на кабинета в оставка

          3 февруари 2026 | 13:57 60
          Снимка: БГНЕС
          Никола Павлов
          Сподели
          Президентът Илияна Йотова трябва незабавно да назначи служебно правителство и да определи дата за нови избори, настояха от партия „Възраждане“.

          Позицията идва след проведените консултации на „Дондуков“ 2, по време на които от ГЕРБ–СДС предложиха да се търси решение чрез избор на нов председател на Народното събрание, който впоследствие да може да поеме поста на служебен министър-председател.

          По време на консултациите: ГЕРБ предложиха на Йотова да се избере нов председател на парламента (НА ЖИВО) По време на консултациите: ГЕРБ предложиха на Йотова да се избере нов председател на парламента (НА ЖИВО)

          От „Възраждане“ обаче заявяват, че подобни действия само забавят процеса.

          „Няма време за политически екзотики“, заявяват от партията.

          Според формацията служебното правителство трябва да бъде назначено възможно най-бързо, за да не продължава управлението на кабинета в оставка.

          „Категорични сме, че президентката Йотова трябва да спре да дава време на правителството в оставка да управлява страната ни, а на наскоро влезлите в българския политически живот – да се подготвят за изборите. Призоваваме президентката незабавно да избере и назначи служебен премиер и правителство и да определи дата за нови избори“, заявяват още от партията на Костадин Костадинов.

