„Възраждане“ за предложението на ГЕРБ: Няма време за екзотики

Президентът Илияна Йотова трябва незабавно да назначи служебно правителство и да определи дата за нови избори, настояха от партия „Възраждане“.

Позицията идва след проведените консултации на „Дондуков“ 2, по време на които от ГЕРБ–СДС предложиха да се търси решение чрез избор на нов председател на Народното събрание, който впоследствие да може да поеме поста на служебен министър-председател.

От „Възраждане“ обаче заявяват, че подобни действия само забавят процеса.

„Няма време за политически екзотики“, заявяват от партията.

Според формацията служебното правителство трябва да бъде назначено възможно най-бързо, за да не продължава управлението на кабинета в оставка.