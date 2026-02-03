„Вечните песни на България“ и Владислав Славов спечелиха наградата „Телевизионно предаване на годината“ за 2025

Телевизионното предаване „Вечните песни на България“ на Телевизия Евроком спечели наградата „Телевизионно предаване на годината“ за 2025, след оспорвана надпревара с множество други телевизионни формати. Отличието беше връчено лично от Красимир Недялков по време на церемонията Наградите Върховете.

Признанието е резултат от последователна работа, ясна концепция и устойчиво доверие от страна на зрителите. „Вечните песни на България“ се утвърди като формат с висока обществена и културна стойност, който надхвърля рамките на стандартно музикално предаване и се превръща в платформа за съхраняване на националната памет и идентичност.

Особено силно присъствие имат празничните програми на предаването, които традиционно бележат много висок зрителски интерес и се нареждат сред най-гледаните телевизионни събития в България. Тези издания се отличават с мащаб, силна емоция и участие на водещи имена от българската музикална сцена.

Форматът изпълнява и ключова културна мисия – да съхранява паметта на България. В студиото гостуват най-известните български творци, които споделят своето изкуство и музика със зрителите на Телевизия Евроком и с публиката в цялата страна. Така „Вечните песни на България“ се утвърждава като жива хроника на българската музикална история.

Значима част от философията на предаването са и детските и социалните формати, чрез които се подкрепят таланти от цяла България. Детските инициативи и специални издания дават сцена на млади изпълнители, насърчават развитието им и утвърждават ролята на предаването като проект с дългосрочна обществена отговорност.

В основата на успеха стои водещият Владислав Славов, който през годините се утвърди като едно от най-разпознаваемите и популярни телевизионни лица в България. Със своя стил на водене, професионализъм и уважение към гостите и публиката, той изгради доверие както сред зрителите, така и сред водещите имена в българската култура.

Наградата е и признание за невероятния екип, който стои зад предаването. Режисьорът Антонио Чипев влага цялата си емоция и професионализъм, за да пресъздаде уникалната атмосфера на формата. Операторският екип допринася със своето творчество и усет към детайла, превръщайки всяко издание в силно визуално преживяване. Звукорежисьорите, които се грижат за прекрасния саунд на предаването, имат ключов принос за високото му качество. Монтажът, ръководен от Владимир Чернев, е на изключително високо ниво и задава нов стандарт в музикалните телевизионни формати. Особена роля има и отговорният оператор Мирослав Цонев, който следи всеки детайл и гарантира безупречната реализация на продукцията. Визията на гостите е допълнена от професионалния грим на Силвия Кисьова, която превръща всеки участник в завършен и впечатляващ образ.

Наградата „Телевизионно предаване на годината“ за 2025 е признание за цялостен принос – за съдържание със смисъл, за телевизия с мисия и за формат, който доказва, че стойностната българска телевизия има своето заслужено място в националния ефир.