      вторник, 03.02.26
          Виктор Орбан: ЕНП и партия „Тиса“ планират да премахнат ветото и да превърнат ЕС във военен съюз

          „Това беше договорено от Европейската народна партия, на която „Тиса” също е член.

          3 февруари 2026 | 09:57
          Снимка: БГНЕС
          Георги Петров
          Георги Петров
          Георги Петров
          Георги Петров

          Унгарският министър-председател Виктор Орбан отправи остри критики към Европейската народна партия (ЕНП) и унгарската опозиционна формация „Тиса“ след среща на партийното ръководство в хърватската столица Загреб. В свое изявление, публикувано в социалната мрежа Фейсбук, премиерът заяви, че европейските десноцентристи са се обединили около две ключови цели, които фундаментално биха променили структурата на Европейския съюз.

          Според Орбан, решенията, взети по време на срещата през изминалия уикенд, касаят премахването на възможността държавите-членки да блокират решения в Брюксел, както и промяна в характера на самия съюз.

          В своя коментар унгарският лидер подчерта обвързаността на партия „Тиса“ с тези стратегически намерения. Той заяви категорично:

          „Това беше договорено от Европейската народна партия, на която „Тиса” също е член. Това е тяхната стратегия, това е тяхната цел. Всеки, който е член на Народната партия, дава името си за това. Нека никой не се съмнява: Тиса не може да бъде изключена от това, дори и да иска”.

          Орбан поясни във видеообръщението си, че ръководството на ЕНП е взело конкретни решения по време на дискусиите в Загреб. По думите му, посоката на развитие на общността се измества към централизация и милитаризация.

          „Едното е, че правото на вето на държавите-членки върху решенията в Брюксел трябва да бъде отнето, а другото е, че Европейският съюз трябва да бъде трансформиран във военен съюз“, посочи премиерът.

          В заключение на своя коментар относно амбициите на Европейската народна партия и техните партньори, той добави, че само по себе си това няма да е чак толкова голяма работа, защото нека решат каквото искат, визирайки правото на политическите сили да определят своите приоритети, но подчертавайки несъгласието си с тях.

