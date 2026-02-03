Унгарският министър-председател Виктор Орбан отправи остри критики към Европейската народна партия (ЕНП) и унгарската опозиционна формация „Тиса“ след среща на партийното ръководство в хърватската столица Загреб. В свое изявление, публикувано в социалната мрежа Фейсбук, премиерът заяви, че европейските десноцентристи са се обединили около две ключови цели, които фундаментално биха променили структурата на Европейския съюз.

- Реклама -

Според Орбан, решенията, взети по време на срещата през изминалия уикенд, касаят премахването на възможността държавите-членки да блокират решения в Брюксел, както и промяна в характера на самия съюз.

В своя коментар унгарският лидер подчерта обвързаността на партия „Тиса“ с тези стратегически намерения. Той заяви категорично:

„Това беше договорено от Европейската народна партия, на която „Тиса” също е член. Това е тяхната стратегия, това е тяхната цел. Всеки, който е член на Народната партия, дава името си за това. Нека никой не се съмнява: Тиса не може да бъде изключена от това, дори и да иска”.

Орбан поясни във видеообръщението си, че ръководството на ЕНП е взело конкретни решения по време на дискусиите в Загреб. По думите му, посоката на развитие на общността се измества към централизация и милитаризация.

„Едното е, че правото на вето на държавите-членки върху решенията в Брюксел трябва да бъде отнето, а другото е, че Европейският съюз трябва да бъде трансформиран във военен съюз“, посочи премиерът.

В заключение на своя коментар относно амбициите на Европейската народна партия и техните партньори, той добави, че само по себе си това няма да е чак толкова голяма работа, защото нека решат каквото искат, визирайки правото на политическите сили да определят своите приоритети, но подчертавайки несъгласието си с тях.