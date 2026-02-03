Виктория Радева с отлично представяне на турнира Tata Steel

Българската шахматистка Виктория Радева постигна силно представяне в рапид турнира, проведен на 30 януари във Вайк ан зее, Нидерландия, като се нареди сред водещите състезатели в крайното класиране. В конкуренцията на 100 шахматисти тя записа 5 победи, 1 реми и само 1 загуба, което ѝ донесе впечатляващ резултат.

Състезанието по рапид е част от програмата на престижния турнир Tata Steel, смятан за най-силния шахматен форум в света. Победител в тази надпревара стана нидерландският гросмайстор Томас Беердсен, където Радева също се отличи с представянето си.

Основният интерес по традиция е насочен към турнирите Masters и Challengers, в които участват по 14 поканени елитни шахматисти, а общият бюджет на надпреварата достига 1,2 милиона евро, което подчертава високия ѝ статут.

Победителите в отделните състезания са: в рапид турнира – Томас Беердсен, в група Masters – Нодирбек Абдусадоров от Узбекистан, а в Challengers триумфира Анди Уотарт от САЩ. С успеха си Уотарт си осигури място в основния турнир през следващата година, като и двете елитни надпревари се играха в 13 кръга по системата „всеки срещу всеки“.

Турнирът носи името на основния си спонсор – компанията Tata Steel, една от най-големите металургични корпорации в света. Основан през 1938 г. под името Hoogovens, турнирът запазва своята традиция дори по време на Втората световна война. По-късно надпреварата става известна като Corus, преди да премине под собствеността на Tata Group през 2010 г.

Сред победителите през годините фигурират почти всички световни шампиони – от Макс Еве и Александър Алехин до Боби Фишер, Анатолий Карпов, Гари Каспаров и Магнус Карлсен. Настоящият световен шампион Гукеш също участва тази година в турнира Masters, но завърши на осмо място.

Междувременно родината на победителя в основния турнир – Узбекистан, ще бъде домакин на Шахматната олимпиада за мъже и жени през септември тази година.

След кратка пауза Виктория Радева отново ще се включи в състезателен ритъм, като още този уикенд заминава за Австрия, където ще участва в местното първенство.