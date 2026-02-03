НА ЖИВО
          Правосъдие

          ВКС потвърди присъдата на бивш шеф на „Пътна полиция“ в Благоевград

          Осъденият получава условна присъда и е уволнен от системата на МВР след окончателното съдебно решение

          3 февруари 2026 | 11:13
          СНИМКА: БГНЕС
          Десислава Димитрова
          Сподели
          С решение на Върховния касационен съд (ВКС) окончателно е потвърдена присъдата срещу бивш служител на МВР за незаконно държане на оръжие и боеприпаси, както и за нарушаване на служебните задължения с цел набавяне на облага, довело до значителни вредни последици.

          Осъденият е бил привлечен към наказателна отговорност след внесен обвинителен акт на Окръжната прокуратура, като от 2016 г. е заемал длъжността главен инспектор и началник на сектор „Пътна полиция“ към ОД на МВР-Благоевград. В задълженията му влизали организацията, контролът и управлението на дейността на служителите, както и отговорност за материалната база.

          Задържани полицаи в КАТ- Благоевград – Евроком

          В периода март – 22 май 2018 г. той е държал незаконно в служебния си кабинет огнестрелно оръжие – пистолет, както и 43 боеприпаса, собственост на частно лице, съхранявани в нарушение на Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия.

          В качеството си на началник на сектор той имал ключова роля в осигуряването на безопасността на движението, но в периода 16 февруари – 4 май 2018 г. многократно нарушавал служебните си задължения, като разпореждал съпровождане на тежкотоварна и извънгабаритна техника със служебни автомобили на МВР по пътищата в област Благоевград.

          Това се е извършвало без необходимите разрешения от Агенция „Пътна инфраструктура“ и общинските власти, без заплащане на дължимите такси и без договори, като в същото време е бил отклоняван автопатрул от основните му задачи по пътна безопасност.

          С действията си служителят е целял облагодетелстване на търговски дружества, което е довело до имуществени и неимуществени вреди за държавата, включително за Агенция „Пътна инфраструктура“ и МВР, както и до накърняване авторитета на контролните органи.

          По делото е било повдигнато и обвинение за подкуп, свързано с действия по издаване на регистрационни номера, но в тази част съдът е постановил оправдателна присъда, като е приел, че става дума за тежко дисциплинарно нарушение. Срещу тази част прокуратурата е подала протест, който е бил поддържан в по-горните инстанции.

          Арести на полицаи в Ловеч и София: наркотици, пари и злато при акция срещу ОПГ – Евроком

          С окончателното решение ВКС оставя в сила постановеното от Софийския апелативен съд, с което е потвърдена присъдата на Окръжния съд в Благоевград, а на подсъдимия е наложено наказание от две години лишаване от свобода, чието изпълнение е отложено с изпитателен срок от три години.

          На осъдения е наложено и дисциплинарно наказание „уволнение“, като служебното му правоотношение с МВР е прекратено.

