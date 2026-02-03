НА ЖИВО
          Владимир Иванов: Преходът към еврото върви спокойно

          3 февруари 2026 | 11:59 140
          Снимка:БГНЕС
          Пламена Ганева
          Пламена Ганева
          Пламена Ганева
          Пламена Ганева

          Процесът по преминаването към единната европейска валута у нас протича спокойно, а първоначалното обществено напрежение постепенно затихва. Това обяви на брифинг в Министерския съвет председателят на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата и на Координационния център към Механизма за еврото Владимир Иванов.

          „Процесът по единичното обращение върви идеално. Никъде нямаме проблеми, оплакванията са доста малко. Шумът и обществената емоция в първата седмица и в момента нямат нищо общо, всичко върви нормално. Евровото обращение е добре обезпечено, почти няма сериозни противоречия.“

          От 1 февруари всички разплащания в страната се извършват само в евро, а гражданите, които все още разполагат с левове, могат да ги обменят чрез банковата система. В Българската народна банка обмяната ще продължи безсрочно, докато в останалите банки тя ще бъде без такса до края на юни.

          Иванов напомни, че двойното обозначение на цените остава задължително до 8 август, като призова търговците да не премахват етикетите, за да не се окажат в нарушение.

          Данните на Българската народна банка показват, че към 31 януари са обменени 7,7 млрд. лева, което представлява 75% от наличното парично обращение в левове спрямо началото на 2025 г. Тенденцията остава възходяща, а според Координационния център вече няма затруднения в кредитните институции по отношение на обслужването на клиентите.

          Активност се отчита и в мрежата на „Български пощи“, където в периода 26–31 януари са извършени около 27 000 операции за общо 50 млн. лева.

          „Отново трябва да призовем и търговците, и хората, които имат някакви нужди, да не възприемат пощите като банки. Банковата система е достатъчно боеспособна да поеме целия трафик.“

          По данни на институциите жалбите за нарушения при въвеждането на еврото продължават да намаляват, а процесът по изтегляне на левовете от обращение напредва с очакваните темпове.

