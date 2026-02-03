Втори учебен срок започва днес за всички ученици в страната

Според публикувания от Министерството на образованието и науката (МОН) график, вторият учебен срок на учебната 2025/2026 година започва на 3 февруари за всички ученици от първи до 12-и клас в страната.

- Реклама -

Всяка година МОН публикува предварително графика за учебното време, включващ ваканциите, неучебните дни и изпитните сесии, преди началото на учебната година, която традиционно стартира на 15 септември.

Плевен обяви неучебен ден заради студа и усложнената зимна обстановка – Евроком

В календара е предвидено 2 март да бъде неучебен ден, което в комбинация с националния празник 3 март ще осигури четири поредни почивни дни за учениците – от 28 февруари до 3 март.

Пролетната ваканция за учениците от първи до 11-и клас ще се проведе в периода 4–13 април, докато за дванадесетокласниците тя ще започне на 8 април и ще продължи до 13 април.

По традиция дните на държавните зрелостни изпити също са неучебни. Тази година матурата по български език и литература е насрочена за 20 май, а втората матура ще се проведе на 22 май.

По предложение на директорите, за да не се прекъсва учебният процес за по-дълъг период, неучебни ще бъдат и дните на националните външни оценявания в седми и десети клас – 17 и 19 юни. На 17 юни ще се проведе изпитът по български език и литература, а на 19 юни – оценяванията по математика за двата випуска.

На 8 януари министърът на образованието и науката в оставка Красимир Вълчев съобщи във Велико Търново, че се подготвя отмяна на частта от изпита по математика в седми клас, включваща задачи от природните науки. Форматът и времетраенето на изпита остават без промяна, но вместо интегрирани задачи, тестът ще съдържа 24 изцяло математически задачи, решение, продиктувано от последно определение на Административния съд в София, което създава несигурност в системата.

Васил Терзиев: Риск за 2232 яслени места в София без промени

Вторият срок за дванадесетокласниците приключва на 15 май, за учениците от първи до трети клас – на 29 май, а за четвърти до шести клас – на 12 юни. За паралелките от пети и шести клас в спортните училища срокът завършва на 30 юни, както и за учениците от седми до 11-и клас.

След края на занятията учениците в професионално и дуално обучение ще преминат към производствена практика или обучение в реална работна среда.

Учебната 2025/2026 година започна на 15 септември 2025 г. в над 2300 училища, с около 57 000 първокласници, общо над 716 000 ученици и приблизително 95 500 учители в страната.