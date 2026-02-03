НА ЖИВО
Search Suggestions
      вторник, 03.02.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоЕвропаПолитика

          Вучич и Додик обсъдиха регионалните въпроси и ролята на сърбите в променящата се геополитическа среда

          3 февруари 2026 | 01:18 40
          Снимка: Marko Djokovic / БГНЕС
          Красимир Попов
          Красимир Попов
          Сподели
          Красимир Попов
          Красимир Попов

          Президентът на Република Сърбия Александър Вучич се срещна днес в Белград с лидера на Алианс на независимите социалдемократи Милорад Додик.

          - Реклама -

          По време на разговора двамата са обсъдили ключови регионални въпроси, както и сътрудничеството между Сърбия и Република Сръбска.

          В публикация в Instagram Вучич подчерта, че специален акцент е бил поставен върху мястото и ролята на сръбския народ в контекста на настоящите геополитически промени в Европа и света.

          „С Милорад Додик обсъдихме най-важните регионални въпроси, сътрудничеството между Сърбия и Република Сръбска, както и мястото и ролята на сръбския народ в настоящите геополитически промени в Европа и света“, написа сръбският президент.

          Президентът на Република Сърбия Александър Вучич се срещна днес в Белград с лидера на Алианс на независимите социалдемократи Милорад Додик.

          - Реклама -

          По време на разговора двамата са обсъдили ключови регионални въпроси, както и сътрудничеството между Сърбия и Република Сръбска.

          В публикация в Instagram Вучич подчерта, че специален акцент е бил поставен върху мястото и ролята на сръбския народ в контекста на настоящите геополитически промени в Европа и света.

          „С Милорад Додик обсъдихме най-важните регионални въпроси, сътрудничеството между Сърбия и Република Сръбска, както и мястото и ролята на сръбския народ в настоящите геополитически промени в Европа и света“, написа сръбският президент.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Политика

          Тръмп призова за бързо преодоляване на шътдауна

          Красимир Попов -
          Президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви, че се стреми към приемането от Камарата на представителите на законопроект, който би позволил възобновяване на частично спряното...
          Крими

          Задържаха 70-годишен мъж за убийство на жената, с която е живял, в Койнаре

          Красимир Попов -
          Окръжна прокуратура – Плевен задържа за срок до 72 часа 70-годишен мъж, обвинен в умишленото убийство на 68-годишна жена, с която е живеел на...
          Политика

          Изтребители на НАТО са ескортирали руски военни самолети седем пъти край Литва през януари

          Красимир Попов -
          Изтребители на НАТО, разположени в литовската авиобаза Зокняй, са ескортирали руски военни самолети общо седем пъти през януари в близост до въздушното пространство на...
          Вашият коментар
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions