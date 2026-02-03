Вучич и Додик обсъдиха регионалните въпроси и ролята на сърбите в променящата се геополитическа среда

3 февруари 2026 | 01:18
Президентът на Република Сърбия Александър Вучич се срещна днес в Белград с лидера на Алианс на независимите социалдемократи Милорад Додик.
По време на разговора двамата са обсъдили ключови регионални въпроси, както и сътрудничеството между Сърбия и Република Сръбска.
В публикация в Instagram Вучич подчерта, че специален акцент е бил поставен върху мястото и ролята на сръбския народ в контекста на настоящите геополитически промени в Европа и света.
