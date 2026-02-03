Службата за имиграция и митнически контрол на САЩ (ICE) няма намерения да провежда специализирани операции или да изпраща свои агенти с цел арести по време на провеждането на Супербоул тази неделя. Информацията бе разпространена от водещи американски медии, които се позовават на вътрешен документ от федералната служба.

- Реклама -

Според данните, цитирани от в-к The Washington Post, служителите на ICE в района на Санта Клара, както и в съседните големи градове Сан Франциско и Сан Хосе, са били официално информирани за директивата. Нареждането гласи, че агенцията не планира да извършва акции по контрол на имигрантите докато трае едно от най-големите спортни събития в страната.

Това решение обаче не означава липса на федерално присъствие на стадиона. От Департамента за вътрешна сигурност на САЩ уточниха, че техни служители ще бъдат на място, но с коренно различна мисия. Тяхната задача ще бъде единствено да гарантират физическата сигурност на феновете и безопасното протичане на мероприятието. От ведомството подчертават, че това е стандартна процедура и рутинна мярка за сигурност при организирането на мащабни публични събития от такъв ранг.