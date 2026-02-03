НА ЖИВО
          Задържаха 70-годишен мъж за убийство на жената, с която е живял, в Койнаре

          3 февруари 2026 | 01:17
          Окръжна прокуратура – Плевен задържа за срок до 72 часа 70-годишен мъж, обвинен в умишленото убийство на 68-годишна жена, с която е живеел на семейни начала в Койнаре, съобщи БНР.

          Престъплението е извършено на 1 февруари 2026 г. По данни от разследването мъжът е нанесъл няколко удара с брадва в областта на главата, вследствие на което е настъпила смъртта на жената. Оръжието на престъплението – брадва – е открито и иззето.

          Заместник-окръжният прокурор и говорител на прокуратурата Диана Илиева заяви:

          „Окръжна прокуратура – Плевен задържа за срок до 72 часа 70-годишен мъж, който е обвинен за убийството на жената, с която живее. Той е привлечен в качеството на обвиняем за това, че на 1 февруари е умъртвил 68-годишна жена. Мъжът е нанесъл няколко удара с брадва в областта на главата на жената, в резултат на което е настъпила нейната смърт. Открита и иззета е брадвата. Назначена е съдебно-психиатрична експертиза, която да установи дали е бил вменяем при извършване на деянието.“

          Предстои внасяне на искане в Окръжен съд – Плевен за вземане на мярка за неотклонение „задържане под стража“.

          Разследването продължава под надзора на Окръжна прокуратура – Плевен.

