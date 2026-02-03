Задържаха 70-годишен мъж за убийство на жената, с която е живял, в Койнаре

Окръжна прокуратура – Плевен задържа за срок до 72 часа 70-годишен мъж, обвинен в умишленото убийство на 68-годишна жена, с която е живеел на семейни начала в Койнаре, съобщи БНР.
Престъплението е извършено на 1 февруари 2026 г. По данни от разследването мъжът е нанесъл няколко удара с брадва в областта на главата, вследствие на което е настъпила смъртта на жената. Оръжието на престъплението – брадва – е открито и иззето.
Заместник-окръжният прокурор и говорител на прокуратурата Диана Илиева заяви:
Предстои внасяне на искане в Окръжен съд – Плевен за вземане на мярка за неотклонение „задържане под стража“.
Разследването продължава под надзора на Окръжна прокуратура – Плевен.
- Реклама -
