Задържаха 70-годишен мъж за убийство на жената, с която е живял, в Койнаре

Окръжна прокуратура – Плевен задържа за срок до 72 часа 70-годишен мъж, обвинен в умишленото убийство на 68-годишна жена, с която е живеел на семейни начала в Койнаре, съобщи БНР.

Престъплението е извършено на 1 февруари 2026 г. По данни от разследването мъжът е нанесъл няколко удара с брадва в областта на главата, вследствие на което е настъпила смъртта на жената. Оръжието на престъплението – брадва – е открито и иззето.

Заместник-окръжният прокурор и говорител на прокуратурата Диана Илиева заяви:

„Окръжна прокуратура – Плевен задържа за срок до 72 часа 70-годишен мъж, който е обвинен за убийството на жената, с която живее. Той е привлечен в качеството на обвиняем за това, че на 1 февруари е умъртвил 68-годишна жена. Мъжът е нанесъл няколко удара с брадва в областта на главата на жената, в резултат на което е настъпила нейната смърт. Открита и иззета е брадвата. Назначена е съдебно-психиатрична експертиза, която да установи дали е бил вменяем при извършване на деянието.“

Предстои внасяне на искане в Окръжен съд – Плевен за вземане на мярка за неотклонение „задържане под стража“.

Разследването продължава под надзора на Окръжна прокуратура – Плевен.