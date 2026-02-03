НА ЖИВО
Search Suggestions
      вторник, 03.02.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияКрими

          Задържаха двама мъже при опит да изнесат в Румъния пари от телефонна измама с възрастна жена

          3 февруари 2026 | 13:26 500
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова
          Сподели
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова

          Двама мъже са задържани при опит да изнесат зад граница пари, придобити чрез телефонна измама на възрастна жена, след съвместна операция на „Гранична полиция“, „Национална полиция“, ОДМВР-Пазарджик и Районното управление в Пещера.

          - Реклама -

          Акцията е проведена в неделя в района на Дунав мост при Русе, където гранични полицаи спрели за проверка лек автомобил с двама мъже от Велинград на 30 и 39 години. Заради съмнителното им поведение те били подложени на допълнителни проверки и разпити, при които признали, че пренасят пари, взети от 80-годишна жена от Пещера, станала жертва на телефонна измама.

          Възрастна жена изгуби спестяванията си в телефонна измама в Перник Възрастна жена изгуби спестяванията си в телефонна измама в Перник

          При схемата мъж се представил за лекар и поискал 2000 евро за спешна операция на дъщеря ѝ, като по този начин успял да заблуди възрастната жена.

          Разследващите уточняват, че двамата задържани са действали като т.нар. „мулета“, чиято задача била да пренесат парите в Румъния.

          Мъжете са задържани за 24 часа, като по случая е образувано досъдебно производство под надзора на Районната прокуратура в Пазарджик.

          От МВР припомнят, че подобна координирана операция през септември миналата година е довела до задържането на друг мъж, опитал да изнесе 55 000 лева, придобити чрез сходна измамна схема.

          Двама мъже са задържани при опит да изнесат зад граница пари, придобити чрез телефонна измама на възрастна жена, след съвместна операция на „Гранична полиция“, „Национална полиция“, ОДМВР-Пазарджик и Районното управление в Пещера.

          - Реклама -

          Акцията е проведена в неделя в района на Дунав мост при Русе, където гранични полицаи спрели за проверка лек автомобил с двама мъже от Велинград на 30 и 39 години. Заради съмнителното им поведение те били подложени на допълнителни проверки и разпити, при които признали, че пренасят пари, взети от 80-годишна жена от Пещера, станала жертва на телефонна измама.

          Възрастна жена изгуби спестяванията си в телефонна измама в Перник Възрастна жена изгуби спестяванията си в телефонна измама в Перник

          При схемата мъж се представил за лекар и поискал 2000 евро за спешна операция на дъщеря ѝ, като по този начин успял да заблуди възрастната жена.

          Разследващите уточняват, че двамата задържани са действали като т.нар. „мулета“, чиято задача била да пренесат парите в Румъния.

          Мъжете са задържани за 24 часа, като по случая е образувано досъдебно производство под надзора на Районната прокуратура в Пазарджик.

          От МВР припомнят, че подобна координирана операция през септември миналата година е довела до задържането на друг мъж, опитал да изнесе 55 000 лева, придобити чрез сходна измамна схема.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Инциденти

          Мъжът на убитата от АТВ Христина: Детето ни е със 100% ТЕЛК, още живеем в този ужас

          Росица Николаева -
          "Марти е със 100% ТЕЛК, аз съм му личен асистент. Ходим на рехабилитация, ходим по логопеди. Говори, може да се разговаря с него. Не...
          Политика

          На второ четене: Правната комисия ограничи секциите за гласуване извън ЕС

          Дамяна Караджова -
          Комисията отхвърли предложението на ПП–ДБ лимитът да бъде увеличен на 100
          Крими

          Нова телефонна измама у нас: представят се за Revolut и източват сметки чрез фалшиви обаждания

          Дамяна Караджова -
          Измамната схема е обвързана с темата за въвеждането на еврото в България.
          Вашият коментар
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions