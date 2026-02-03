Задържаха двама мъже при опит да изнесат в Румъния пари от телефонна измама с възрастна жена

Двама мъже са задържани при опит да изнесат зад граница пари, придобити чрез телефонна измама на възрастна жена, след съвместна операция на „Гранична полиция“, „Национална полиция“, ОДМВР-Пазарджик и Районното управление в Пещера.

Акцията е проведена в неделя в района на Дунав мост при Русе, където гранични полицаи спрели за проверка лек автомобил с двама мъже от Велинград на 30 и 39 години. Заради съмнителното им поведение те били подложени на допълнителни проверки и разпити, при които признали, че пренасят пари, взети от 80-годишна жена от Пещера, станала жертва на телефонна измама.

При схемата мъж се представил за лекар и поискал 2000 евро за спешна операция на дъщеря ѝ, като по този начин успял да заблуди възрастната жена.

Разследващите уточняват, че двамата задържани са действали като т.нар. „мулета“, чиято задача била да пренесат парите в Румъния.

Мъжете са задържани за 24 часа, като по случая е образувано досъдебно производство под надзора на Районната прокуратура в Пазарджик.

От МВР припомнят, че подобна координирана операция през септември миналата година е довела до задържането на друг мъж, опитал да изнесе 55 000 лева, придобити чрез сходна измамна схема.