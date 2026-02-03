НА ЖИВО
          - Реклама -
          Жълт код за студ и мъгли в страната

          Жълт код за студ в почти цялата страна, мъгли и отрицателни температури през деня, с повече облаци и слаб сняг по високите части на планините

          3 февруари 2026 | 07:32
          Десислава Димитрова
          Десислава Димитрова
          Десислава Димитрова
          Десислава Димитрова

          През днешния ден времето ще бъде с разкъсана, често значителна облачност, а в равнинните райони до обяд ще се образува и мъгла. Ще духа слаб вятър, в източните части на странатаумерен, с посока изток-югоизток.

          Прогноза за времето: Сняг, виелици и студ връхлитат България

          От синоптиците е обявен жълт код за потенциално опасно и много студено време, който важи за цялата страна, с изключение на област Благоевград.

          През по-голямата част от деня температурите в повечето райони ще останат под 0°, като максималните стойности ще бъдат между минус 5° и 0°. В Югозападна България термометрите ще достигнат до , а в София – около .

          По Черноморието облачността ще бъде разкъсана, като над южното крайбрежие тя ще е по-често значителна, докато по северното крайбрежие ще има повече слънчеви часове. Очаква се до умерен югоизточен вятър, температури между минус 2° и 1°, морска вода с температура 6°–8°, а вълнението ще бъде около 2–3 бала.

          Жълт код за студ и снеговалежи в почти цялата страна: виелици, заледявания и силен вятър – Евроком

          В планините ще преобладава значителна облачност, като по най-високите части на Рила и Пирин се очакват слаби снеговалежи. Вятърът ще бъде умерен до силен от запад, а температурите ще достигат около 2° на 1200 метра и приблизително минус 2° на 2000 метра височина.

