Жълт код за студ и мъгли в страната

През днешния ден времето ще бъде с разкъсана, често значителна облачност, а в равнинните райони до обяд ще се образува и мъгла. Ще духа слаб вятър, в източните части на страната – умерен, с посока изток-югоизток.

От синоптиците е обявен жълт код за потенциално опасно и много студено време, който важи за цялата страна, с изключение на област Благоевград.

През по-голямата част от деня температурите в повечето райони ще останат под 0°, като максималните стойности ще бъдат между минус 5° и 0°. В Югозападна България термометрите ще достигнат до 7°, а в София – около 0°.

По Черноморието облачността ще бъде разкъсана, като над южното крайбрежие тя ще е по-често значителна, докато по северното крайбрежие ще има повече слънчеви часове. Очаква се до умерен югоизточен вятър, температури между минус 2° и 1°, морска вода с температура 6°–8°, а вълнението ще бъде около 2–3 бала.

В планините ще преобладава значителна облачност, като по най-високите части на Рила и Пирин се очакват слаби снеговалежи. Вятърът ще бъде умерен до силен от запад, а температурите ще достигат около 2° на 1200 метра и приблизително минус 2° на 2000 метра височина.