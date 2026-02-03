НА ЖИВО
          Жилищното строителство ускорява: разрешителните скачат с над 26% за година

          3 февруари 2026
          Снимка:БГНЕС
          Силен ръст на разрешителните за нови жилищни сгради отчита страната в края на 2025 година, показват данните за четвъртото тримесечие, когато местните администрации са издали разрешения за строеж на 2 425 жилищни сгради с общо 15 642 жилища.

          Общата разгъната застроена площ на планираните жилища достига 1,79 млн. кв. метра, което показва продължаващо ускоряване на жилищното строителство.

          Спрямо предходното тримесечие разрешителните за жилищни сгради нарастват с 5,8%, броят на жилищата в тях се увеличава с 15,5%, а разгънатата застроена площ – с 21,8%.

          На годишна база увеличението е още по-осезаемо – разрешителните за нови жилищни сгради са с 26,6% повече, броят на жилищата расте с 58,6%, а планираната застроена площ – с близо 63%.

          В същото време се наблюдава спад при административните сгради, където разрешителните намаляват както като брой, така и като площ. При останалите видове сгради се отчита умерен ръст.

          Сред водещите области по брой издадени разрешителни за жилищни сгради са София (столица) с 299, следвана от област София с 267, Варна със 192 и Бургас със 166 разрешения.

          Най-много нови жилища предстои да бъдат изградени в област Пловдив – 4 452, следвана от София (столица) – 3 864, Варна – 2 414, Бургас – 1 322 и Благоевград – 845 жилища.

          През последното тримесечие на 2025 г. е започнал строежът на 1 783 нови жилищни сгради с 9 177 жилища и над 1,16 млн. кв. метра разгъната застроена площ.

          Въпреки че броят на започнатите жилищни сгради леко намалява спрямо предходното тримесечие, жилищата в тях се увеличават с над 42%, а площта – с повече от 32%.

          Най-активно строителството е започнало в област Пловдив, следвана от София (столица) и област София, което затвърждава тенденцията големите градове да остават основен двигател на жилищния пазар.

