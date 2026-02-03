Жители на софийски квартал: Не искаме „Елените 2“

Жители на столичния квартал „Манастирски ливади“ заплашват с протест заради строителни дейности в района на река Боянска бара, които според тях засягат коритото на реката и създават сериозен риск при обилни валежи. Хората настояват за проверки и пълна прозрачност от страна на институциите.

Недоволството не е насочено срещу жилищното строителство като цяло, а срещу планирана промяна в трасето на реката, която по проект трябва да премине по-близо до вече съществуващи жилищни сгради. Жителите напомнят, че преди пет години районът вече е бил наводнен, а според тях подобна ситуация може да се повтори в още по-голям мащаб.

„Реката изглежда спокойна, но при по-силен дъжд временното мостово съоръжение не поема водата и се образува огромна вълна, която залива блоковете“, разказва живеещ в района.

По думите му сега се планира коритото да бъде променено така, че „реката сякаш да тече обратно на гравитацията“.

Друг жител, чието жилище е било засегнато при предишното наводнение, предупреждава, че опасността вече е постоянна.

„Живея с децата си. Двете тръби, през които трябва да минава водата, се запушват дори при слаб дъжд. Ние непрекъснато следим нивото на реката – това не е нормален начин на живот“, споделя той.

Жителите подчертават, че не са против строителството, но настояват то да бъде законно и безопасно. Те искат представяне на ясен проект за корекция на реката, включващ конкретни параметри – дълбочини, ширини и разчети за водни количества при различни сценарии на наводнение – на всеки 10, 20, 100 години и повече. Според тях не е допустимо реката да прави рязък завой към временно съоръжение, представляващо на практика две тръби.

От Столичната община са посочили, че казусът се разглежда от район „Триадица“, като районната администрация съобщава, че кметът ще проведе среща с гражданите, за да отговори на въпросите им. От Дирекцията за национален строителен контрол допълват, че вече тече проверка, а информация ще бъде предоставена след приключването ѝ.

Междувременно хората остават категорични, че ще излязат на протест, ако не получат ясни и навременни отговори.