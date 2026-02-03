Председателят на Икономическия и социален съвет (ИСС) Зорница Русинова очерта промяна в нагласите на българските граждани относно въвеждането на единната европейска валута. В интервю за NOVA тя посочи, че фокусът на общественото напрежение се е изместил от техническото разпознаване на новите пари към притесненията, свързани с поскъпването на живота и несигурността около доходите.

Самият преход към еврото преминава спокойно и без сътресения в банковата система или търговската мрежа. Като доказателство за успешното приемане на валутата Русинова посочи данните на Българската народна банка (БНБ), според които 75% от левовете в обращение вече са изтеглени от пазара. Важен ориентир за потребителите остава двойното обозначаване на цените, което ще продължи до 8 август.

Въпреки техническия успех на процеса, цените на стоките и услугите продължават да генерират напрежение в обществото. Русинова подчерта, че възходящата тенденция при цените не е ново явление, а се наблюдава още от предходната година. Институциите, включително Националната агенция за приходите (НАП) и комисиите за защита на конкуренцията и потребителите, продължават своите проверки. Според председателя на ИСС гражданската активност и подаването на сигнали са ключов фактор за ограничаването на нелоялните търговски практики.

„Констатациите показват, че основната причина за увеличението на цените е ръстът в доставните цени“, обясни тя и призова за по-сериозна координация между държавните органи, за да се постигне реално успокояване на пазара.

Финансовата рамка на държавата също бе сред обсъдените теми. В момента действа удължен бюджет, който е в сила до края на март, но съществуват индикации, че действието му може да бъде продължено за по-дълъг период.

Ключов момент през пролетта ще бъде докладът на Европейската комисия, който ще бъде решаващ за риска от стартиране на процедура по свръхдефицит. Въпреки тези предизвикателства, Русинова отбеляза, че икономическата картина не е изцяло негативна, като се отчита повишаване на кредитния рейтинг на страната.

„Хората и бизнесът имат нужда от предвидимост“, подчерта Русинова.

Експертът допълни, че макар част от първоначалните страхове от началото на годината вече да са опровергани, усещането за спекулативни практики сред населението остава.

По нейни думи са необходими допълнителни и целенасочени мерки за преодоляване на тези нагласи и гарантиране на икономическата сигурност.