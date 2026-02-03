НА ЖИВО
Search Suggestions
      вторник, 03.02.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияИкономика

          Зорница Русинова: Високите цени, а не самото евро, тревожат българите

          75% от левовете в обращение вече са изтеглени от пазара

          3 февруари 2026 | 11:59 121
          Росица Николаева
          Росица Николаева
          Сподели
          Росица Николаева
          Росица Николаева

          Председателят на Икономическия и социален съвет (ИСС) Зорница Русинова очерта промяна в нагласите на българските граждани относно въвеждането на единната европейска валута. В интервю за NOVA тя посочи, че фокусът на общественото напрежение се е изместил от техническото разпознаване на новите пари към притесненията, свързани с поскъпването на живота и несигурността около доходите.

          - Реклама -

          Самият преход към еврото преминава спокойно и без сътресения в банковата система или търговската мрежа. Като доказателство за успешното приемане на валутата Русинова посочи данните на Българската народна банка (БНБ), според които 75% от левовете в обращение вече са изтеглени от пазара. Важен ориентир за потребителите остава двойното обозначаване на цените, което ще продължи до 8 август.

          Въпреки техническия успех на процеса, цените на стоките и услугите продължават да генерират напрежение в обществото. Русинова подчерта, че възходящата тенденция при цените не е ново явление, а се наблюдава още от предходната година. Институциите, включително Националната агенция за приходите (НАП) и комисиите за защита на конкуренцията и потребителите, продължават своите проверки. Според председателя на ИСС гражданската активност и подаването на сигнали са ключов фактор за ограничаването на нелоялните търговски практики.

          „Констатациите показват, че основната причина за увеличението на цените е ръстът в доставните цени“, обясни тя и призова за по-сериозна координация между държавните органи, за да се постигне реално успокояване на пазара.

          Финансовата рамка на държавата също бе сред обсъдените теми. В момента действа удължен бюджет, който е в сила до края на март, но съществуват индикации, че действието му може да бъде продължено за по-дълъг период.

          Ключов момент през пролетта ще бъде докладът на Европейската комисия, който ще бъде решаващ за риска от стартиране на процедура по свръхдефицит. Въпреки тези предизвикателства, Русинова отбеляза, че икономическата картина не е изцяло негативна, като се отчита повишаване на кредитния рейтинг на страната.

          „Хората и бизнесът имат нужда от предвидимост“, подчерта Русинова.

          Експертът допълни, че макар част от първоначалните страхове от началото на годината вече да са опровергани, усещането за спекулативни практики сред населението остава.

          По нейни думи са необходими допълнителни и целенасочени мерки за преодоляване на тези нагласи и гарантиране на икономическата сигурност.

          Председателят на Икономическия и социален съвет (ИСС) Зорница Русинова очерта промяна в нагласите на българските граждани относно въвеждането на единната европейска валута. В интервю за NOVA тя посочи, че фокусът на общественото напрежение се е изместил от техническото разпознаване на новите пари към притесненията, свързани с поскъпването на живота и несигурността около доходите.

          - Реклама -

          Самият преход към еврото преминава спокойно и без сътресения в банковата система или търговската мрежа. Като доказателство за успешното приемане на валутата Русинова посочи данните на Българската народна банка (БНБ), според които 75% от левовете в обращение вече са изтеглени от пазара. Важен ориентир за потребителите остава двойното обозначаване на цените, което ще продължи до 8 август.

          Въпреки техническия успех на процеса, цените на стоките и услугите продължават да генерират напрежение в обществото. Русинова подчерта, че възходящата тенденция при цените не е ново явление, а се наблюдава още от предходната година. Институциите, включително Националната агенция за приходите (НАП) и комисиите за защита на конкуренцията и потребителите, продължават своите проверки. Според председателя на ИСС гражданската активност и подаването на сигнали са ключов фактор за ограничаването на нелоялните търговски практики.

          „Констатациите показват, че основната причина за увеличението на цените е ръстът в доставните цени“, обясни тя и призова за по-сериозна координация между държавните органи, за да се постигне реално успокояване на пазара.

          Финансовата рамка на държавата също бе сред обсъдените теми. В момента действа удължен бюджет, който е в сила до края на март, но съществуват индикации, че действието му може да бъде продължено за по-дълъг период.

          Ключов момент през пролетта ще бъде докладът на Европейската комисия, който ще бъде решаващ за риска от стартиране на процедура по свръхдефицит. Въпреки тези предизвикателства, Русинова отбеляза, че икономическата картина не е изцяло негативна, като се отчита повишаване на кредитния рейтинг на страната.

          „Хората и бизнесът имат нужда от предвидимост“, подчерта Русинова.

          Експертът допълни, че макар част от първоначалните страхове от началото на годината вече да са опровергани, усещането за спекулативни практики сред населението остава.

          По нейни думи са необходими допълнителни и целенасочени мерки за преодоляване на тези нагласи и гарантиране на икономическата сигурност.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Политика

          „Трети март“: Спряха регистрацията ни, след като поканихме Румен Радев за лидер

          Пламена Ганева -
          Политическа партия „Трети март“ е сезирала Инспектората към Висшия съдебен съвет, Висшия съдебен съвет, както и европейския комисар по демокрация, правосъдие и върховенство на...
          Култура

          DARA разкри защо е обмисляла отказ от „Евровизия“: Причината е била здравето, не хейтът

          Пламена Ганева -
          Победителката в националната селекция за представител на България на „Евровизия 2026“ DARA призна, че е била на крачка да се откаже от участие заради...
          Общество

          НОИ: Над половин милион българи са с инвалидни пенсии

          Росица Николаева -
          Пенсиите за инвалидност поради общо заболяване са най-масовата категория сред новоотпуснатите пенсии в България за първите девет месеца на 2025 г. Това показва подробният...
          Вашият коментар
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions