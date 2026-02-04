14 загинали при сблъсък между кораб на гръцката брегова охрана и лодка с мигранти в Егейско море – ОБНОВЕНА

Четиринадесет души загинаха при сблъсък между кораб на Гръцка брегова охрана и лодка, превозваща мигранти, в Егейско море, съобщи полицията.

Сблъсъкът се е случил край остров Хиос, в близост до Турция. В инцидента са участвали „патрулен кораб на пристанищната полиция“ и „високоскоростна“ малка лодка, заяви представител на бреговата охрана.

Двама членове на бреговата охрана са били откарани в болница, а 24 мигранти са били спасени, съобщи бреговата охрана, предаде АФП.

Сред ранените има седем деца и една бременна жена, съобщиха гръцките медии.

Обществената телевизия ERT съобщи, че патрулният кораб е подал предупредителен сигнал, след като е забелязал лодката с мигранти, но тя е опитала да избяга.

Хеликоптер на гръцките въздушни сили е участвал в операцията по издирване на оцелели, съобщи ERT.

Всяка година голям брой мигранти се опитват да прекосят Средиземно море, за да достигнат до Европа. Агенцията на ООН за бежанците съобщи през ноември, че през 2025 г. над 1700 души са загинали или са изчезнали по миграционните маршрути към Европа в Средиземно море и Атлантическия океан край бреговете на Западна Африка.

Международна организация за миграция съобщава, че от 2014 г. насам около 33 000 мигранти са загинали или са изчезнали в Средиземно море.