Адв. Методи Лалов: Съдийка нареди полицейска регистрация на 15-годишен младеж

Съдия Милена Пейчева е наредила на 15-годишния младеж, обвинен по случая с пребития шеф на Областната дирекция на МВР в Русе, да му бъде направена принудителна полицейска регистрация. За това разказа адвокат Методи Лалов във Фейсбук.

- Реклама -

Той обжалва това искане пред Апелативния съд във Велико Търново. В поста си, адв. Лалов пише:

Кой разпореди това безобразие в Окръжен съд – Русе?

​Възможно ли е „случайният избор“ на съдия да бъде избор между… един-единствен вариант? Когато опцията е само една, това не е жребий, а административно назначаване.

​Пореден абсурд по случая с почерпения среднощен шеф на ОДМВР-Русе Николай Кожухаров и постановена принудителна полицейска регистрация на 15-годишния младеж, която обжалвам:

За съдия-докладчик е определена „случайно“ именно Милена Пейчева, избрана измежду себе си.

Същата Милена Пейчева, която незаконосъобразно задържа под стража същото дете и горната инстанция отмени това безобразие.

​Това ли е „обективното“ правосъдие, което очакваме?

Моята реакция:

„ДО

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ОКРЪЖЕН СЪД – РУСЕ

И С К А Н Е

за предоставяне на информация

от адв. Методи Лалов от САК, личен номер 1900761310, тел. 0887469147, ел. поща: m.lalov@kishkova.com

Относно: Определяне на съдия-докладчик по ЧНД № 980/2025 г. на ОС – Русе

Г-жо Николинка Чокоева – председател на ОС – Русе,

Видно от протокола за избор на съдия-докладчик по ЧНД № 980/2025 г. на ОС – Русе (производство по чл. 68, ал. 5 от ЗМВР), разпределението на делото е извършено „по дежурство“, като в списъка с възможните съдии е посочен само един съдия – Милена Пейчева, която е определена за съдия-докладчик.

С оглед на това следва да ми предоставите следната информация:

1. Колко на брой и кои съдии са били дежурни на 03.11.2025 г.

(понеделник, работен ден)?

2. Между колко на брой съдии са разпределяни делата по

предложение на прокуратурата за вземане на мярка за неотклонение „задържане

под стража“?

3. На кое конкретно фактическо и правно основание (посочете точна разпоредба и нормативен акт) е извършено разпределението само между един съдия по ЧНД № 980/2025 г. на ОС – Русе?

4. Отговаря ли разпределението между един съдия на установения в чл. 9, ал. 1 от ЗСВ „принцип на случайния подбор“?

5. Как ръководството на ОС – Русе изпълнява изискването за

„случаен подбор“, след като избор между един съдия е математически абсурд, а

следователно и правен такъв и е очевидно, че изборът между един-единствен вариант не е „избор“, а административно назначаване?

6. Кой разпореди това безобразие?

Информацията следва да ми бъде предоставена в рамките на два работни дни, тъй като същата е налична. Същата ми е необходима за упражняване на

защитата във връзка с подадената от мен частна жалба по ЧНД № 980/2025 г. на

ОС – Русе, но и за преценка дали е налице извършено длъжностно престъпление при разпределянето на делото, както и за да информирам обществеността за

случващото се в ОС – Русе.

Защитник,

(адв. Методи Лалов)“