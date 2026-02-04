Арести във Франция за предполагаем китайски шпионаж със сателитни технологии

Френските власти са арестували четирима души, включително двама китайски граждани, по подозрение в шпионаж и събиране на чувствителна военна информация чрез сателитни технологии в полза на Китай, съобщи АФП.

Арестите са извършени в събота в югозападния департамент Жиронд, след като двамата китайски граждани са наели жилище чрез Airbnb. Според прокуратурата те са пристигнали във Франция с цел прихващане на данни от сателитната интернет система Starlink, както и от други „обекти от жизненоважно значение“, които е трябвало да бъдат предавани обратно в Китай.

В подадените визови документи двамата са посочили, че работят като инженери в научноизследователска и развойна компания, специализирана в безжично комуникационно оборудване. Останалите двама заподозрени са били задържани по подозрение за незаконен внос на използваната техника.

Разследването се води с участието на френската служба за вътрешно разузнаване DGSI и е съсредоточено върху престъпление, квалифицирано като „предоставяне на информация на чужда държава“, което може да навреди на ключови национални интереси. По френското законодателство това деяние се наказва с до 15 години лишаване от свобода.

Случаят е бил разкрит, след като на 30 януари местни жители са забелязали монтирането на сателитна антена с диаметър около два метра, съвпаднало с прекъсване на интернет услугите в района.

При последвал обиск на следващия ден разследващите са открили „система от компютри, свързани със сателитни антени, позволяваща прихващане на сателитни данни“. Националната агенция за радиочестоти е установила „заглушаване на честоти“ и „незаконно притежание на технически устройства за прихващане на компютърни данни“.

Според прокуратурата иззетото оборудване е позволявало „незаконно прихващане на сателитни връзки, включително комуникация между военни структури“.

През последните месеци Европа беше разтърсена от няколко случая, свързани с китайски шпионаж. През декември френски професор по приложна математика беше обвинен, че е допуснал китайска делегация до чувствителни обекти, част от които са със статут на „ограничена зона“. През януари чешката полиция съобщи за задържан, заподозрян в работа за китайското разузнаване, а в Германия от ноември тече процес срещу американски гражданин, работил в база на САЩ, обвинен, че е предлагал услугите си на китайски разузнавателни служби.

Още през октомври ръководителят на британската служба за вътрешна сигурност MI5 Кен Маккалъм предупреди, че Китай представлява ежедневна заплаха за Обединеното кралство, подчертавайки мащаба и постоянството на разузнавателната активност на Пекин в Европа.