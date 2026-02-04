НА ЖИВО
          - Реклама -
          Атанас Пеканов предупреди за сериозни забавяния по Плана за възстановяване

          Има реален риск България да загуби голяма част от тези 2.5 милиарда евро

          4 февруари 2026 | 09:16 250
          Снимка: БГНЕС
          България е изправена пред реален риск да загуби значителни средства по Плана за възстановяване и устойчивост заради забавени реформи и политическа нерешителност. Докато цените на услугите в страната продължават да растат, липсата на напредък в енергетиката и борбата с корупцията спират икономическото догонване на Европа“. Тези предупреждения отправи в ефира на „Здравей, Българиябившият вицепремиер по управление на европейските средства Атанас Пеканов.

          Според Пеканов ситуацията с ПВУ е критична.

          „От оставащите 84 мерки по четвъртото и петото плащане, които трябва да се случат тази година, до момента е изпълнена само една. Планът завършва в края на лятото и това, което не сме направили дотогава, просто се губи. Има реален риск България да загуби голяма част от тези 2.5 милиарда евро”, заяви той.

          Като основни пречки той посочи блокираните реформи в енергийния сектор, либерализацията на пазара на ток и казусите около въглищните централи.

          По отношение на еврозоната Пеканов отбеляза, че процесът тече относително плавно, но не липсват технически и логистични проблеми. Той даде пример със собствените си трудности при ползване на банкомати и внасяне на пари в брой, като подчерта, че банковият сектор в България все още изостава от дигитализацията в страни като Австрия.

          Най-големият риск при цените е в услугите. При стоките цените в България и Виена вече често са изравнени, което е плашещо”, коментира бившият вицепремиер.

          Пеканов обясни и защо кредитният рейтинг на страната не се повишава, въпреки очакванията след приемането на еврото.

          Международните инвеститори и кредитните агенции следят корупцията и политическата нестабилност. Вместо да реформираме антикорупционната комисия, тя практически беше закрита. Това ни коства около 350 милиона евро замразени средства и носи лоши сигнали навън”, подчерта той.

          Във връзка с темата за „Европа на две скорости”, Пеканов изрази мнение, че това не е задължително негативно за големите икономики, но е опасно за България.

          „Страни като Полша, Испания и Гърция растат бързо, защото прилагат реформите, които Брюксел изисква. Ние тук си губим времето в междусъседски спорове кой е измислил схемите, вместо да работим по същество”, заключи той.

