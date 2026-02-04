Аварийно кацане на самолет на Turkish Airlines в Индия след пожар в двигател

Самолет на Turkish Airlines, превозващ 236 души, извърши „пълно аварийно кацане“ на международното летище Нетаджи Субхаш Чандра Босе в Колката, след като десният му двигател се е запалил малко след излитането от Катманду.

- Реклама -

Летищните власти потвърдиха, че всички 225 пътници и 11 членове на екипажа са невредими. Самолетът се намира на летището в Колката, където преминава техническа инспекция, съобщи The Indian Express.

Полет THY-727 — Airbus A330-300, изпълняващ курс до Истанбул — е излетял от международното летище Трибхуван (TIA) в Непал в 13:29 ч. Само четири минути по-късно екипажът е установил неизправност в десния двигател.

По данни на Гянендра Бхул, заместник-говорител на Гражданска авиационна администрация на Непал (CAAN), пилотът незабавно е уведомил контролната кула в Катманду и е изключил засегнатия двигател. Самолетът е прелитал над района Дархе в окръг Дхадинг около 10 минути, за да бъде оценена ситуацията.

Макар екипажът да е имал възможност да се върне в Катманду или да се отклони към Бхайрахава, е било преценено, че самолетът не е годен за дълъг полет, поради което е взето решение за аварийно кацане в Колката.