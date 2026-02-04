НА ЖИВО
Search Suggestions
      сряда, 04.02.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          ГОРЕЩО
          14:04 Досиетата „Епстийн“: Стана ясно кои са „Принцесата“ и „правителствените служители“ от България13:35 Москва ОБЯВИ: Ето докога ще продължава войната10:59 Президентът Йотова провежда консултации с ПГ на БСП-ОЛ за служебен премиер (видео)10:49 Лозан Тодоров пред Евроком: Досиетата „Епщайн“ държат в подчинение елит с ужасяващи качества (видео)10:36 ДПС-Ново начало при Йотова: Служебният премиер трябва да е човек с административен опит (видео)10:21 „Свидетел на трагедията на родината му“: Подробности за атентата срещу сина на Кадафи (ПЪРВА СНИМКА)10:19 НА ЖИВО ОТ НС! Скандали в парламента: Депутатите се обиждаха на „бабаити“, мнозинството блокира изслушвания за тока
          НачалоБългарияПолитика

          Балабанов: Гюров и Главчев са тяснопартийни кандидатури

          "Конституцията е мракобесно унищожена в зародиш от ПП-ДБ, ГЕРБ и ДПС в онази сглобка"

          4 февруари 2026 | 15:08 770
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Сподели
          Никола Павлов
          Никола Павлов

          Заради промените в Конституцията президентската институция е поставена в ситуация с ограничени възможности, заяви заместник-председателят на парламентарната група на „Има такъв народ“ Станислав Балабанов след консултациите при държавния глава Илияна Йотова.

          „Заради това, че Конституцията е мракобесно унищожена в зародиш от ПП-ДБ, ГЕРБ и ДПС в онази сглобка, общо взето дори и такъв тип консултации оставят президентската институция със завързани ръце.“

          - Реклама -
            
            

          Балабанов уточни, че петима представители от т.нар. „домова книга“ вече са дали съгласие да поемат поста служебен министър-председател, но според ИТН част от тях са политически обвързани.

          Тошко Йорданов пред Йотова: Ценовият шок и тежката ситуация в страната се дължат на протестите, които свалиха правителството Тошко Йорданов пред Йотова: Ценовият шок и тежката ситуация в страната се дължат на протестите, които свалиха правителството

          „Нашата молба към президента Йотова беше да се абстрахира от тяснопартийните кандидатури, защото от тези петима има две кандидатури, които са тяснопартийни.“

          Той посочи подуправителя на БНБ Андрей Гюров, както и председателя на Сметната палата Димитър Главчев като кандидати с партийна обвързаност.

          „Ако можем да се абстрахираме от такива политически имена, да разсъждаваме в останалите варианти.“

          Според Балабанов отговорността за създалата се ситуация носят политическите сили, които са извършили конституционните промени, като допълни:

          „Отговорите трябва да ги дават тези, които мислеха, че вечно ще бъдат на власт.“

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Политика

          Терзиев: Познавах убитите, правил съм им дарения, всичко да бъде доказано от разследващите

          Никола Павлов -
          „Не бих дарявал, ако имам и най-малкото притеснение. И не съжалявам нито за миг.“
          Крими

          Сарафов с първи коментар за жестокото убийство на Петрохан

          Росица Николаева -
          Дейността на тази организация трябва да бъде изцяло проверена по отношение на децата, които са отивали там на лагери
          Общество

          И Гърция подготвя забрана на социалните мрежи за деца под 15 г.

          Росица Николаева -
          Психолози предупреждават, че децата развиват тревожност и депресия от използването ежедневно на социалните мрежи
          Вашият коментар
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions