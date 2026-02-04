Балабанов: Гюров и Главчев са тяснопартийни кандидатури

Заради промените в Конституцията президентската институция е поставена в ситуация с ограничени възможности, заяви заместник-председателят на парламентарната група на „Има такъв народ“ Станислав Балабанов след консултациите при държавния глава Илияна Йотова.

„Заради това, че Конституцията е мракобесно унищожена в зародиш от ПП-ДБ, ГЕРБ и ДПС в онази сглобка, общо взето дори и такъв тип консултации оставят президентската институция със завързани ръце."

Балабанов уточни, че петима представители от т.нар. „домова книга“ вече са дали съгласие да поемат поста служебен министър-председател, но според ИТН част от тях са политически обвързани.

„Нашата молба към президента Йотова беше да се абстрахира от тяснопартийните кандидатури, защото от тези петима има две кандидатури, които са тяснопартийни.“

Той посочи подуправителя на БНБ Андрей Гюров, както и председателя на Сметната палата Димитър Главчев като кандидати с партийна обвързаност.

„Ако можем да се абстрахираме от такива политически имена, да разсъждаваме в останалите варианти.“

Според Балабанов отговорността за създалата се ситуация носят политическите сили, които са извършили конституционните промени, като допълни: