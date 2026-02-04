Балабанов: Гюров и Главчев са тяснопартийни кандидатури

Заради промените в Конституцията президентската институция е поставена в ситуация с ограничени възможности, заяви заместник-председателят на парламентарната група на „Има такъв народ“ Станислав Балабанов след консултациите при държавния глава Илияна Йотова.
Балабанов уточни, че петима представители от т.нар. „домова книга“ вече са дали съгласие да поемат поста служебен министър-председател, но според ИТН част от тях са политически обвързани.
Той посочи подуправителя на БНБ Андрей Гюров, както и председателя на Сметната палата Димитър Главчев като кандидати с партийна обвързаност.
Според Балабанов отговорността за създалата се ситуация носят политическите сили, които са извършили конституционните промени, като допълни: