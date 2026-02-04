НА ЖИВО
      сряда, 04.02.26
          Общество

          Белодробната болница във Велико Търново препълнена: ръст на пневмониите връща пациенти

          4 февруари 2026 | 12:12 500
          Дамяна Караджова
          От средата на януари Специализираната белодробна болница във Велико Търново работи на пълен капацитет и вече връща пациенти, заради рязко увеличаване на следгрипните усложнения и случаите на пневмония. Медиците признават, че не са се сблъсквали с подобна ситуация от близо десет години.

          В лечебното заведение има 53 легла, които постоянно са заети, а нови пациенти се настаняват веднага след изписването на други.

          „Пациенти се настаняват буквално в момента, в който бъде изписан някой друг“, обясни управителят д-р Стела Денчева.

          По думите ѝ този сезон протича по-тежко, като усложненията са по-чести, особено при хора със съпътстващи заболявания като сърдечни проблеми и диабет.

          „При нас не идват активните случаи на грип или COVID, а техните усложнения. За съжаление, голяма част от пациентите не са ваксинирани, което е сериозен проблем“, подчерта д-р Денчева.

          Тя уточни, че в много случаи тестовете вече са отрицателни при постъпване, което затруднява установяването на първоначалния причинител.

          Лекарите отчитат и друга притеснителна тенденция – много пациенти търсят медицинска помощ твърде късно.

          „Много хора се лекуват сами у дома и дори не се обръщат към личния си лекар. Идват при нас, когато състоянието вече е силно влошено“, обясни д-р Цвета Илиева.

          По думите ѝ пациентите често признават, че са чакали твърде дълго, преди да потърсят лекар.

          Ръст на респираторните заболявания в Разград, най-засегнати са малките деца Ръст на респираторните заболявания в Разград, най-засегнати са малките деца

          Специалистите подчертават, че ваксинацията значително намалява риска от тежко протичане и необходимост от хоспитализация.

          „Ваксинираните изкарват грип и COVID по-леко и се възстановяват по-бързо“, посочи д-р Кадена Петкова.

          Препълнената болница отново поставя въпроса за разширяване на лечебната база, тъй като в комплекса има недостроено крило, което би могло да облекчи натоварването, но липсва финансиране за довършването му.

          В резултат част от пациентите са принудени да чакат или да бъдат насочвани към други лечебни заведения, което често води до напрежение и недоволство сред близките им.

