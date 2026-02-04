Без изявления за медиите на преговорите в Абу Даби, делегациите пристигнаха в ОАЕ

Срещата между Русия, САЩ и Украйна в Абу Даби ще се проведе при закрити врата, съобщи източник на РИА Новости.

Медиите няма да бъдат допускани до разговорите, а след края им не се предвижда и пресконференция, уточнява събеседникът на агенцията.

Украинската делегация вече е пристигнала в Обединените арабски емирства, съобщи Диана Давтян, говорител на главния преговарящ от страна на Киев Рустем Умеров, цитирана от АФП.

По информация на руски телеграм канали вече са пристигнали и делегациите от Русия и САЩ, водени съответно от Кирил Дмитриев и Стив Уиткоф.

Мирният процес за Украйна

В края на януари се проведе предишна среща на тристранна работна група, в която участваха и представители на Съединените щати. Тогава, също при закрит режим, страните са обсъдили нерешени въпроси по предложения от Вашингтон мирен план.

Новият кръг от преговори първоначално трябваше да се състои по-рано, но бе пренасрочен за 4–5 февруари. По думите на говорителя на Кремъл Дмитрий Песков причината е била необходимост от допълнително съгласуване на графиците на участниците.

Срещата в Обединените арабски емирства е била предшествана от разговор между руския президент Владимир Путин и делегация, водена от специалния пратеник на САЩ Стив Уиткоф.

От Кремъл посочват, че американската страна признава необходимостта от решаване на териториалните въпроси, ако трябва да се постигне дългосрочно уреждане на конфликта. Москва продължава да настоява украинските сили да се изтеглят от Донбас като ключово условие за напредък в преговорите.