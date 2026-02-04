Бившата жена на Бил Гейтс за Епстийн: Радвам се, че съм далеч от цялата тази мръсотия

Милиардерката и филантроп Мелинда Френч Гейтс заяви, че публикуваната информация за споменаването на бившия ѝ съпруг Бил Гейтс в досиетата, свързани с Джефри Епстийн, е върнала тежки лични спомени от брака им, съобщава Би Би Си.
В интервю за подкаст на радио Ен Пи Ар тя споделя, че изпитва силно разочарование от твърденията за връзките на съоснователя на „Майкрософт“ с осъдения за сексуални престъпления финансист.
Двойката се разведе през 2021 г. след 27 години брак. Според американски медии Мелинда Гейтс е била сериозно притеснена от контактите на съпруга си с Епстийн още преди раздялата им.
В публикуваните от американското Министерство на правосъдието документи се съдържат имейли от 2013 г., за които се твърди, че са изпратени от Епстийн до Бил Гейтс, макар да не е ясно дали кореспонденцията действително е била изпратена.
В едно от писмата Епстийн твърди, че Гейтс е имал здравословен проблем след интимни контакти, а в друго обвинява милиардера, че е опитал да прикрие предавана по полов път инфекция.
От страна на Бил Гейтс обвиненията бяха категорично отхвърлени.
Говорител на Гейтс допълни, че контактите му с Епстийн са били ограничени до няколко срещи, свързани с филантропски проект, който така и не се е реализирал.