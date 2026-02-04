Бившата жена на Бил Гейтс за Епстийн: Радвам се, че съм далеч от цялата тази мръсотия

Милиардерката и филантроп Мелинда Френч Гейтс заяви, че публикуваната информация за споменаването на бившия ѝ съпруг Бил Гейтс в досиетата, свързани с Джефри Епстийн, е върнала тежки лични спомени от брака им, съобщава Би Би Си.

- Реклама -

В интервю за подкаст на радио Ен Пи Ар тя споделя, че изпитва силно разочарование от твърденията за връзките на съоснователя на „Майкрософт“ с осъдения за сексуални престъпления финансист.

„Изпитвам невероятна тъга заради всичко това. Хората, чиито имена се споменават в тези досиета, включително Бил Гейтс, трябва да понесат отговорност.“ „Толкова се радвам, че съм далеч от цялата тази мръсотия.“

Двойката се разведе през 2021 г. след 27 години брак. Според американски медии Мелинда Гейтс е била сериозно притеснена от контактите на съпруга си с Епстийн още преди раздялата им.

В публикуваните от американското Министерство на правосъдието документи се съдържат имейли от 2013 г., за които се твърди, че са изпратени от Епстийн до Бил Гейтс, макар да не е ясно дали кореспонденцията действително е била изпратена.

В едно от писмата Епстийн твърди, че Гейтс е имал здравословен проблем след интимни контакти, а в друго обвинява милиардера, че е опитал да прикрие предавана по полов път инфекция.

От страна на Бил Гейтс обвиненията бяха категорично отхвърлени.

„Тези твърдения – отправени от един озлобен и доказан лъжец – са напълно абсурдни и неверни.“

Говорител на Гейтс допълни, че контактите му с Епстийн са били ограничени до няколко срещи, свързани с филантропски проект, който така и не се е реализирал.