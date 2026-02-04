Бойко Величков: Разхищението не е налице в нашия клуб

Спортният директор на ЦСКА Бойко Величков даде оценка на развитието на клуба в периода от назначението му в средата на август насам.

„Случиха се много неща, с общи усилия се постигна много по-добра подреденост. Запретнали ръкави, всички в клуба започнаха да чистят проблемите един по един. В този ред на мисли ЦСКА вече е много по-добре структуриран и единственото, за което все още сме длъжници, наред с всички останали процеси, които текат, са спортните резултати“, сподели Величков в предаването „Домът на футбола“ по Диема Спорт.

„Ясно е, че заслугата е на собственика за финансовия просперитет в ЦСКА в последните години. Но тук искам да кажа нещо изключително важно, че ръководството на клуба полага усилия излишните разходите да бъдат актуализирани и прецизирани. За да може да бъдат адекватни на това кой какво показва. Разхищението не е налице в нашия клуб. Напротив – напоследък се вижда доста трезво мислене върху това за какво си заслужава да се дават пари. Особено при трансферите, при които задължително съществува погледът напред в бъдещето с оглед годините на играчите, тяхното развитие, каква е перспективата пред тях, каза още той.

– Никой не трябва да си мисли, че критериите в ЦСКА трябва да бъдат сваляни. ЦСКА трябва да се бори за първото място. Естествено, тотален приоритет за нас ще бъде и Купата на България, където искаме да стигнем до последния мач и да го спечелим.“