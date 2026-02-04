НА ЖИВО
Search Suggestions
      сряда, 04.02.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоСпорт

          Бойко Величков: Разхищението не е налице в нашия клуб

          Тотален приоритет за нас ще бъде Купата на България, заяви Бойко Величков

          4 февруари 2026 | 22:38 220
          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов
          Сподели
          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов

          Спортният директор на ЦСКА Бойко Величков даде оценка на развитието на клуба в периода от назначението му в средата на август насам.

          - Реклама -
            
            

          „Случиха се много неща, с общи усилия се постигна много по-добра подреденост. Запретнали ръкави, всички в клуба започнаха да чистят проблемите един по един. В този ред на мисли ЦСКА вече е много по-добре структуриран и единственото, за което все още сме длъжници, наред с всички останали процеси, които текат, са спортните резултати“, сподели Величков в предаването „Домът на футбола“ по Диема Спорт.

          „Ясно е, че заслугата е на собственика за финансовия просперитет в ЦСКА в последните години. Но тук искам да кажа нещо изключително важно, че ръководството на клуба полага усилия излишните разходите да бъдат актуализирани и прецизирани. За да може да бъдат адекватни на това кой какво показва. Разхищението не е налице в нашия клуб. Напротив – напоследък се вижда доста трезво мислене върху това за какво си заслужава да се дават пари. Особено при трансферите, при които задължително съществува погледът напред в бъдещето с оглед годините на играчите, тяхното развитие, каква е перспективата пред тях, каза още той.

          – Никой не трябва да си мисли, че критериите в ЦСКА трябва да бъдат сваляни. ЦСКА трябва да се бори за първото място. Естествено, тотален приоритет за нас ще бъде и Купата на България, където искаме да стигнем до последния мач и да го спечелим.“

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Спорт

          Христо Янев забива твърд титуляр на пейката

          Станимир Бакалов -
          Слабата игра на Адриан Лапеня в последно време най-вероятно ще прати испанеца на пейката при рестарта на ЦСКА в Първа лига
          Спорт

          Сделка все пак ще има – Ботев (Пд) взима звездата на Спартак (Варна)

          Станимир Бакалов -
          Очаква се в следващите дни да бъде финализирана сделката за звездата на Спартак (Варна) Шанде.
          Спорт

          Парламентарните избори объркват плановете за ЦСКА – Левски

          Станимир Бакалов -
          Ако парламентарните избори се проведат на посочената дата, това със сигурност ще доведе до промяна на деня на сблъсъка между "червените" и "сините".
          Вашият коментар
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions