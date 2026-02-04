НА ЖИВО
Search Suggestions
      сряда, 04.02.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          ГОРЕЩО
          14:04 Досиетата „Епстийн“: Стана ясно кои са „Принцесата“ и „правителствените служители“ от България13:35 Москва ОБЯВИ: Ето докога ще продължава войната10:59 Президентът Йотова провежда консултации с ПГ на БСП-ОЛ за служебен премиер (видео)10:49 Лозан Тодоров пред Евроком: Досиетата „Епщайн“ държат в подчинение елит с ужасяващи качества (видео)10:36 ДПС-Ново начало при Йотова: Служебният премиер трябва да е човек с административен опит (видео)10:21 „Свидетел на трагедията на родината му“: Подробности за атентата срещу сина на Кадафи (ПЪРВА СНИМКА)10:19 НА ЖИВО ОТ НС! Скандали в парламента: Депутатите се обиждаха на „бабаити“, мнозинството блокира изслушвания за тока
          НачалоБългарияИкономика

          БСП настоява държавния бюджет да бъде приет на второ четене от настоящия парламент

          Става въпрос да не спрат плащанията към хората и общините

          4 февруари 2026 | 13:32 590
          Снимка: БГНЕС
          Росица Николаева
          Росица Николаева
          Сподели
          Росица Николаева
          Росица Николаева

          С Илияна Йотова говорихме за нещо много по-важно от това кое да е името на служебния премиер. Това заяви пред журналисти в Президентството народният представител от БСП-Обединена левица Драгомир Стойнев.

          - Реклама -
            
            

          Той отправи апел към политическите сили да проявят разум и държавническо мислене.

          “Изключително притеснени сме от социалната несигурност и от това, че много граждани се притесняват за своето съществуване. Поради липсата на бюджет, те се чувстват изоставени. И в момента има внесен бюджет в Народното събрание. Той е съгласуван с работодателските организации и синдикатите.

          Сега ще има служебен кабинет, а не този, за който се твърдеше, че ще открадне от осигуровките на хората. Не виждаме защо този бюджет не го гледаме на второ четене в пленарна зала така, че да има спокойствие за всички български граждани.

          В момента никой не може да ни гарантира, че след един служебен кабинет, няма да има и втори. Какво се случва с майчинските, с увеличаването на пенсиите, с всички социални разходи?”, попита Стойнев.

          Става въпрос да не спрат плащанията към хората и общините. Става въпрос всички уязвими групи да получат нужното увеличение и да бъдат защитени от високите цени. Има достатъчно време този бюджет да бъде приет на второ четене.

          Стигнахме дотук, защото от опозицията казаха, че когато се вземе от тези пари, някой ще ги открадне. Призоваваме партиите да не бягат от отговорност”, изтъкна депутатът.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Политика

          Тошко Йорданов пред Йотова: Ценовият шок и тежката ситуация в страната се дължат на протестите, които свалиха правителството

          Росица Николаева -
          ИТН са сред партиите, които са гласували „против“ конституционните промени за "домова книга"
          Правосъдие

          Досиетата „Епстийн“: Стана ясно кои са „Принцесата“ и „правителствените служители“ от България

          Никола Павлов -
          Проверка на „Обективно.БГ“ в досиетата „Епстийн“, които публикува правосъдното министерство на САЩ, разкри кои са „Принцесата“ и „правителствените служители“ от България. С тях се...
          България

          Собственикът на хижата, в която откриха три тела, пише на майка си: Нямаме никакви сили повече да се борим с тази кочина

          Росица Николаева -
          "Нищо от това, което ще чуеш, не е вярно, дори и частичка, но нямаме никакви сили повече да се борим с тази кочина."
          Вашият коментар
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions