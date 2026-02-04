БСП настоява държавния бюджет да бъде приет на второ четене от настоящия парламент

С Илияна Йотова говорихме за нещо много по-важно от това кое да е името на служебния премиер. Това заяви пред журналисти в Президентството народният представител от БСП-Обединена левица Драгомир Стойнев.

Той отправи апел към политическите сили да проявят разум и държавническо мислене.

“Изключително притеснени сме от социалната несигурност и от това, че много граждани се притесняват за своето съществуване. Поради липсата на бюджет, те се чувстват изоставени. И в момента има внесен бюджет в Народното събрание. Той е съгласуван с работодателските организации и синдикатите.

Сега ще има служебен кабинет, а не този, за който се твърдеше, че ще открадне от осигуровките на хората. Не виждаме защо този бюджет не го гледаме на второ четене в пленарна зала така, че да има спокойствие за всички български граждани.

В момента никой не може да ни гарантира, че след един служебен кабинет, няма да има и втори. Какво се случва с майчинските, с увеличаването на пенсиите, с всички социални разходи?”, попита Стойнев.

„Става въпрос да не спрат плащанията към хората и общините. Става въпрос всички уязвими групи да получат нужното увеличение и да бъдат защитени от високите цени. Има достатъчно време този бюджет да бъде приет на второ четене.

Стигнахме дотук, защото от опозицията казаха, че когато се вземе от тези пари, някой ще ги открадне. Призоваваме партиите да не бягат от отговорност”, изтъкна депутатът.