      сряда, 04.02.26
          НачалоБългария

          „Булекзит е необратим процес“: Стефан Георгиев за разпада на елитите и края на илюзиите за ЕС

          4 февруари 2026 | 20:44 00
          Ирина Илиева
          Ирина Илиева
          Ирина Илиева
          Ирина Илиева

          В предаването „Контра“ Страхил Ангелов разговаря със Стефан Георгиев, учредител на движение „Български изход“, за връзката между геополитическите процеси, кризата в Европейския съюз и скандалите около досиетата „Епстейн“. Според Георгиев разкритията показват „какви елити реално взимат решенията“ и обясняват защо политиките в Европа често са в разрез с интересите на народите. Той заявява, че процесът на разпад на ЕС вече е започнал и дава примери с нарастващи антиевропейски нагласи във Франция и Германия. В разговора се критикува и ръководството на БСП, като Георгиев подчертава, че новият политически проект цели възстановяване на националния суверенитет и моралните ориентири. „Не искам да бъда съучастник в управление на хора, които са заложници на собствените си извращения“, заявява той.

