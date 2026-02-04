„Булекзит е необратим процес“: Стефан Георгиев за разпада на елитите и края на илюзиите за ЕС

В предаването „Контра“ Страхил Ангелов разговаря със Стефан Георгиев, учредител на движение „Български изход“, за връзката между геополитическите процеси, кризата в Европейския съюз и скандалите около досиетата „Епстейн“. Според Георгиев разкритията показват „какви елити реално взимат решенията“ и обясняват защо политиките в Европа често са в разрез с интересите на народите. Той заявява, че процесът на разпад на ЕС вече е започнал и дава примери с нарастващи антиевропейски нагласи във Франция и Германия. В разговора се критикува и ръководството на БСП, като Георгиев подчертава, че новият политически проект цели възстановяване на националния суверенитет и моралните ориентири. „Не искам да бъда съучастник в управление на хора, които са заложници на собствените си извращения“, заявява той.